На сайті російської пропаганди з'явилися новини про звірства рф в Україні

Ввечері 11 лютого з'явилися щонайменше 10 публікацій, які засуджують вторгнення рф в Україну

На російському пропагандистському сайті "Комсомольская правда" з'явився ряд новин про звірства армії рф в Україні. Згодом матеріали із сайту видалили.

Про це пише російське видання Медуза.

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На сайті "КП" ввечері 11 лютого з'явилися щонайменше 10 публікацій, які засуджують вторгнення рф в Україну. Серед цих матеріалів були таки заголовки:

"Крим — Україна. Росія зобов'язана повернути півострів"

"Росія стала жертвою окупації путінським режимом"

"Російська Федерація вчинила злочини в Бучі, Ізюмі та Гостомелі"

"Кремлівський режим випустив ув'язнених зі зброєю"

"Мир не настає через путіна: Зеленський підписав указ про заборону на переговори особисто з путіним"

"Тортури над Навальним: як у російських в'язницях поводяться з політв'язнями".

Щонайменше частина публікацій починалася такими словами: "Матеріал не узгоджений з редакцією "Комсомольської правди", спрямований на викриття брехні кремлівського режиму на чолі з кривавим диктатором путіним і його зграї цинічних злодіїв при владі, які вчинили геноцид мирного народу в Україні".

Зазначається, що автором матеріалів був 24-річний редактор новин "КП" Володимир Романенко. Журналіст заявив, що не підтримує війну рф проти України. У вересні 2022 року він змушений був погодитися на роботу в КП, оскільки йому потрібні були гроші.

Романенко розповів, що виклав тексти з критикою влади як акцію до річниці початку війни, а випускова редакторка написала йому, що "не очікувала такого" і заблокувала його в телеграмі.

"Моє висловлювання я вирішив присвятити до року з моменту початку війни: під час робочої зміни я просто залив в "адмінку" сайту публікації, де йдеться про злочини російської влади та армії в Україні. Для мене такий крок — це стрибок у безодню. Я шукаю якусь роботу, накопичень особливо не залишилося. Але сприймаю це як спокуту провини. Залишитися без роботи — як на мене, співмірна плата за те, що я брехав. Прошу вибачення у жителів України за те, що брав участь у всьому цьому. Моє висловлювання — про те, що і в пропаганді є люди, які ще чинять опір. Я розраховую, що співробітники інших прокремлівських ЗМІ помітять мій вчинок", — сказав Володимир Романенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян йти на фронт. За словами головної редакторки Russia Today, краще померти "за добру справу, а не від хвороби".