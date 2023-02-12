На сайте российской пропаганды появились новости о зверствах России в Украине

Вечером 11 февраля появилось не менее 10 публикаций, осуждающих вторжение россии в Украину

На российском пропагандистском сайте "Комсомольская правда" появился ряд новостей о зверствах армии россии в Украине. Впоследствии материалы с сайта удалили.

Об этом пишет российское издание Медуза.

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На сайте "КП" вечером 11 февраля появились не менее 10 публикаций, осуждающих вторжение россии в Украину. Среди этих материалов были заголовки:

"Крым — Украина. Россия обязана вернуть полуостров"

"Россия стала жертвой оккупации путинским режимом"

"Российская Федерация совершила преступления в Буче, Изюме и Гостомеле"

"Кремлевский режим выпустил заключенных с оружием"

"Мир не наступает из-за путина: Зеленский подписал указ о запрете на переговоры лично с путиным"

"Пытки над Навальным: как в российских тюрьмах обращаются с политзаключенными".

По меньшей мере, часть публикаций начиналась следующими словами: "Материал не согласован с редакцией "Комсомольской правды", направленный на разоблачение лжи кремлевского режима во главе с кровавым диктатором Путиным и его стаи циничных воров у власти, совершивших геноцид мирного народа в Украине".

Отмечается, что автором материалов был 24-летний новостной редактор "КП" Владимир Романенко. Журналист заявил, что не поддерживает войну россии против Украины. В сентябре 2022 года он был вынужден согласиться на работу в КП, поскольку ему нужны были деньги.

Романенко рассказал, что изложил тексты с критикой власти как акцию к годовщине начала войны, а выпускающий редактор написала ему, что "не ожидала такого" и заблокировала его в телеграмме.

"Мое высказывание я решил посвятить к году с момента начала войны: во время рабочей смены я просто залил в "админку" сайта публикации, где речь идет о преступлениях российских властей и армии в Украине. Для меня такой шаг — это скачок в бездну. Я ищу какую-то работу, накоплений особо не осталось, но воспринимаю это как искупление вины. Остаться без работы — по-моему, соразмерна плата за то, что я врал. Прошу прощения у жителей Украины за то, что участвовал во всем этом. о том, что и в пропаганде есть еще сопротивляющиеся люди. Я рассчитываю, что сотрудники других прокремлевских СМИ заметят мой поступок", — сказал Владимир Романенко.

Напомним, ранее мы писали, что пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян уходить на фронт. По словам главной редактора Russia Today, лучше умереть "за доброе дело, а не от болезни".