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На саміті Ради Європи підписали декларацію про створення Реєстру збитків від РФ

17 травня 2023 12:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На саміті Ради Європи підписали декларацію про створення Реєстру збитків від РФ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на підписанні декларації. Фото: Денис Шмигаль
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 17 травня, на саміті Ради Європи було підписано декларацію про створення Реєстру збитків, завданих Росією під час її агресивних дій проти України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив подяку Раді Європи та всім країнам, які активно підтримали це рішення.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

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Підписання документа

Реєстр є ключовим кроком на шляху до здійснення справедливості та компенсації Україні та її громадянам за шкоду, заподіяну війною, ініційованою Росією. Тепер першочергове завдання - забезпечити функціонування Реєстру в такий спосіб, щоб постраждалі від дій Росії могли висувати свої вимоги. Основною метою є розробка всебічного механізму компенсації, який дозволить Росії виплачувати повне відшкодування Україні відповідно до норм міжнародного права, включаючи за рахунок російських активів за кордоном.

Згідно з даними ЗМІ, угода, яка має бути підписана у формі договору Ради Європи, також передбачає участь країн, які не є членами цієї організації. Однак окремі члени РЄ можуть відмовитись від підписання.

Порада Європи
Підписання Декларації. Фото: Денис Шмигаль

У рамках договору планується створення бази даних для реєстрації доказів збитків або збитків, завданих Україні, її громадянам та юридичним особам внаслідок незаконних дій РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року. До бази даних також буде включено фінансові вимоги жертв до РФ.

Очікується, що затверджені та узгоджені вимоги будуть здійснені в майбутньому, коли міжнародне співтовариство домовиться про механізм компенсації та джерела його фінансування.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на необхідності створення Реєстру збитків, завданих Росією Україні. Також він наголосив на важливості спецтрибуналу для покарання російських агресорів.

Виступаючи на круглому столі в рамках саміту Ради Європи (РЄ), прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав держави-члени та країни-спостерігачі РЄ підтримати ідею створення спеціального трибуналу для покарання російських агресорів.

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