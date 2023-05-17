На саммите Совета Европы подписали декларацию о создании Реестра ущерба от РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на подписании декларации. Фото: Денис Шмыгаль

В среду, 17 мая, на саммите Совета Европы была подписана декларация о создании Реестра ущерба, причиненного Россией в ходе ее агрессивных действий против Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность Совету Европы и всем странам, которые активно поддержали данное решение.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

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Подписание важного документа

Реестр представляет собой ключевой шаг на пути к осуществлению справедливости и компенсации Украине и ее гражданам за ущерб, причиненный войной, инициированной Россией. Теперь первоочередная задача - обеспечить функционирование Реестра таким образом, чтобы пострадавшие от действий России могли предъявлять свои требования. Основная цель — разработка всестороннего механизма компенсации, который позволит России выплачивать полное возмещение Украине в соответствии с нормами международного права, включая за счет российских активов за рубежом.

Согласно данным СМИ, соглашение, которое должно быть подписано в форме договора Совета Европы, также предусматривает участие стран, не являющихся членами данной организации. Однако отдельные члены СЕ могут отказаться от подписания.

Подписание декларации. Фото: Денис Шмыгаль

В рамках договора планируется создание базы данных для регистрации доказательств убытков или ущерба, нанесенного Украине, ее гражданам и юридическим лицам в результате незаконных действий РФ, начиная с 24 февраля 2022 года. В базу данных также будут включены финансовые требования жертв к РФ.

Ожидается, что утвержденные и согласованные требования будут осуществлены в будущем, когда международное сообщество договорится о механизме компенсации и источниках его финансирования.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул необходимость создания Реестра ущерба, нанесенного Россией Украине. Также он отметил важность спецтрибунала для наказания российских агрессоров.

Выступая на круглом столе в рамках саммита Совета Европы (СЕ), премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал государства-члены и страны-наблюдатели СЕ поддержать идею создания специального трибунала для наказания российских агрессоров.