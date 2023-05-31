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На тлі бойових дій у Росії подорожчали домовини, — Росстат

31 травня 2023 14:30
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
На тлі бойових дій у Росії подорожчали домовини, — Росстат
Похорон бойовиків ПВК "Вагнер" на Кубані. Фото: "Федеральное агентство новостей"
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

За останні півтора року ціни на ритуальні послуги у Росії зросли на 30-50%. Зокрема, вартість виготовлення труни подорожчала на 52% (до 6729,69 рубля), копання могили — на 13% (до 8765 рубля), а середня вартість кремації — на 36% (до 28,7 тисячі рублів).

Про це повідомляє "Российская газета" з посиланням на дані Росстату.

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Могильне імпортозаміщення

За словами гендиректора "Похоронного будинку №1" Олени Ельсалієвої, раніше частину матеріалів та товарів для надання ритуальних послуг Росія купувала в Україні. Тепер російській похоронній галузі доводиться переходити на імпортозаміщення.

Втім, як зазначають експерти, загальна вартість похорону в Росії не надто зростає, оскільки росіяни починають заощаджувати на ритуальних послугах — наприклад, купують соснові труни замість дорожчих дубових.

Нагадаємо, Міноборони РФ досі приховує втрати Росії на війні з Україною. За підрахунками українського Генштабу станом на 31 травня 2023 року, вони становлять 207 910 осіб.

При цьому найбільша московська похоронна компанія "Ритуал" цього року взимку розмістила тендер на рекламу своїх послуг для родичів учасників так званої "спецоперації". Крім того, у листопаді 2022 року росіянам показали їх співвітчизників у труні: у Москві пройшла виставка ритуальних послуг із модними моделями трун та надгробків.

Також раніше стало відомо, що родичі бойовиків ПВК "Вагнер" скаржаться, що їм не дають відкривати труни з тілами загиблих.

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