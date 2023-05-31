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На фоне боевых действий в России подорожали гробы, — Росстат

31 мая 2023 14:30
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
На фоне боевых действий в России подорожали гробы, — Росстат
Похороны боевиков ЧВК "Вагнер" на Кубани. Фото: "Федеральное агентство новостей"
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

За последние полтора года цены на ритуальные услуги в России выросли на 30-50%.Так, стоимость изготовления гроба подорожала на 52% (до 6729,69 рубля), рытье могилы — на 13% (до 8765 рубля), а средняя стоимость кремации — на 36% (до 28,7 тысячи рублей).

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата. 

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Могильное импортозамещение

По словам гендиректора "Похоронного дома № 1" Елены Эльсалиевой, раньше часть материалов и товаров для оказания ритуальных услуг Россия покупала в Украине. Теперь же российской похоронной отрасли приходится переходить на импортозамещение.

Впрочем, как отмечают эксперты, общая стоимость похорон в России не слишком растет, поскольку россияне начинают экономить на ритуальных услугах – например, покупают сосновые гробы вместо более дорогих дубовых.

Напомним, Минобороны РФ до сих пор скрывает потери России на войне с Украиной. Согласно подсчетам украинского Генштаба по состоянию на 31 мая 2023 года, они составляют 207 910 человек.

При этом крупнейшая московская похоронная компания "Ритуал" зимой этого года разместила тендер на рекламу своих услуг для родственников участников так называемой "спецоперации". Кроме того, в ноябре 2022 года россиянам показали их соотечественников в гробу: в Москве прошла выставка ритуальных услуг с модными моделями гробов и надгробий.

Также ранее стало известно, родственники боевиков ЧВК "Вагнер" жалуются, что им не дают открывать гробы с телами погибших.

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