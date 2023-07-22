Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow На узбережжі Уругваю знайшли близько 2000 мертвих пінгвінів arrow

На узбережжі Уругваю знайшли близько 2000 мертвих пінгвінів

22 липня 2023 19:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На узбережжі Уругваю знайшли близько 2000 мертвих пінгвінів
Мертві пінгвіни на узбережжі Уругваю. Фото: AFP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На узбережжі Уругваю виявили близько 2000 мертвих пінгвінів. Вони загинули в Атлантичному океані та були віднесені течіями до берегів. 

Про це повідомляє France24.

Читайте також:

Мертві пінгвіни на узбережжі Уругваю

"Це смертність у воді. Дев'яносто відсотків — це молоді особини, які прибули без жирових запасів і з порожніми шлунками", — розповіла голова департаменту фауни міністерства охорони навколишнього середовища Кармен Лейзагоєн.

Магелланові пінгвіни гніздяться на півдні Аргентини. Взимку в південній півкулі вони мігрують на північ у пошуках їжі та більш теплих вод.

"Це нормально, коли якийсь відсоток гине, але не в такій кількості", — сказав Лейзагоєн.

Директор заповідної зони Лагуна де Роша Гектор Каймаріс розповів, що він нарахував понад 500 мертвих пінгвінів вздовж 10 кілометрів узбережжя Атлантичного океану.

null
Мертві пінгвіни на узбережжі Уругваю. Фото: AFP

Екологи пов'язують збільшення кількості смертей магелланових пінгвінів з надмірним виловом риби та нелегальним рибальством.

"З 1990-х і 2000-х років ми почали бачити, що тваринам не вистачає їжі. Ресурс надмірно експлуатується", — сказав Річард Тесоре з неурядової організації SOS Marine Wildlife Rescue.

Нагадаємо, на Канарських островах хвилі викинули на берег мертвого кита. Вчені знайшли в його шлунку величезний шматок "плаваючого золота". Він оцінюється у 500 тисяч євро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Із законопроєкту Зеленського про англійську мову вилучили скандальні норми

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз