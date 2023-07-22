На узбережжі Уругваю знайшли близько 2000 мертвих пінгвінів

Мертві пінгвіни на узбережжі Уругваю. Фото: AFP

На узбережжі Уругваю виявили близько 2000 мертвих пінгвінів. Вони загинули в Атлантичному океані та були віднесені течіями до берегів.

Про це повідомляє France24.

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Мертві пінгвіни на узбережжі Уругваю

"Це смертність у воді. Дев'яносто відсотків — це молоді особини, які прибули без жирових запасів і з порожніми шлунками", — розповіла голова департаменту фауни міністерства охорони навколишнього середовища Кармен Лейзагоєн.

Магелланові пінгвіни гніздяться на півдні Аргентини. Взимку в південній півкулі вони мігрують на північ у пошуках їжі та більш теплих вод.

"Це нормально, коли якийсь відсоток гине, але не в такій кількості", — сказав Лейзагоєн.

Директор заповідної зони Лагуна де Роша Гектор Каймаріс розповів, що він нарахував понад 500 мертвих пінгвінів вздовж 10 кілометрів узбережжя Атлантичного океану.

Мертві пінгвіни на узбережжі Уругваю. Фото: AFP

Екологи пов'язують збільшення кількості смертей магелланових пінгвінів з надмірним виловом риби та нелегальним рибальством.

"З 1990-х і 2000-х років ми почали бачити, що тваринам не вистачає їжі. Ресурс надмірно експлуатується", — сказав Річард Тесоре з неурядової організації SOS Marine Wildlife Rescue.

Нагадаємо, на Канарських островах хвилі викинули на берег мертвого кита. Вчені знайшли в його шлунку величезний шматок "плаваючого золота". Він оцінюється у 500 тисяч євро.