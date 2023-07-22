На узбережжі Уругваю знайшли близько 2000 мертвих пінгвінів
На узбережжі Уругваю виявили близько 2000 мертвих пінгвінів. Вони загинули в Атлантичному океані та були віднесені течіями до берегів.
Про це повідомляє France24.
Мертві пінгвіни на узбережжі Уругваю
"Це смертність у воді. Дев'яносто відсотків — це молоді особини, які прибули без жирових запасів і з порожніми шлунками", — розповіла голова департаменту фауни міністерства охорони навколишнього середовища Кармен Лейзагоєн.
Магелланові пінгвіни гніздяться на півдні Аргентини. Взимку в південній півкулі вони мігрують на північ у пошуках їжі та більш теплих вод.
"Це нормально, коли якийсь відсоток гине, але не в такій кількості", — сказав Лейзагоєн.
Директор заповідної зони Лагуна де Роша Гектор Каймаріс розповів, що він нарахував понад 500 мертвих пінгвінів вздовж 10 кілометрів узбережжя Атлантичного океану.
Екологи пов'язують збільшення кількості смертей магелланових пінгвінів з надмірним виловом риби та нелегальним рибальством.
"З 1990-х і 2000-х років ми почали бачити, що тваринам не вистачає їжі. Ресурс надмірно експлуатується", — сказав Річард Тесоре з неурядової організації SOS Marine Wildlife Rescue.
Нагадаємо, на Канарських островах хвилі викинули на берег мертвого кита. Вчені знайшли в його шлунку величезний шматок "плаваючого золота". Він оцінюється у 500 тисяч євро.