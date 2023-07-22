На побережье Уругвая нашли около 2000 мертвых пингвинов

Мертвые пингвины на побережье Уругвая. Фото: AFP

На побережье Уругвая обнаружили около 2000 мертвых пингвинов. Они погибли в Атлантическом океане и были отнесены к берегам.

Об этом сообщает France24.

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Мертвые пингвины на побережье Уругвая

"Это смертность в воде. Девяносто процентов — это молодые особи, прибывшие без жировых запасов и с пустыми желудками", — рассказала глава департамента фауны министерства охраны окружающей среды Кармен Лейзагойен.

Магеллановые пингвины гнездятся на юге Аргентины. Зимой в южном полушарии они мигрируют на север в поисках пищи и более теплых вод.

"Это нормально, когда какой-то процент погибает, но не в таком количестве", — сказал Лейзагойен.

Директор заповедной зоны Лагуна де Роша Гектор Каймарис рассказал, что насчитал более 500 мертвых пингвинов вдоль 10 километров побережья Атлантического океана.

Мертвые пингвины на побережье Уругвая. Фото: AFP

Экологи связывают увеличение числа смертей магеллановых пингвинов с чрезмерным отловом рыбы и нелегальным рыболовством.

"С 1990-х и 2000-х годов мы начали видеть, что животным не хватает еды. Ресурс чрезмерно эксплуатируется", — сказал Ричард Тесоре из неправительственной организации SOS Marine Wildlife Rescue.

Напомним, на Канарских островах волны выбросили на берег мертвого кита. Ученые обнаружили в его желудке огромный кусок "плавающего золота". Он оценивается в 500 тысяч евро.