Земляни можуть зіткнутися з повенями

Повені

Дослідження вчених показало, що 15 млн людей можуть зіткнутися з повенями через льодовикові озера. Вони можуть будь-якої миті прорвати свої природні греблі.

Про це пише ВВС.

Повінь через льодовикові озера

Нове дослідження Університету Ньюкасла показало, що до 15 мільйонів людей можуть зіткнутися з ризиком катастрофічної повені через льодовикові озера, які можуть у будь-який момент прорвати свої природні греблі.

"Велика кількість людей у всьому світі зазнає впливу цих повеней", — сказала Рейчел Карр, гляціолог з Університету Ньюкасла.

У повідомленні зазначається, що люди, які живуть в Індії, Пакистані, Перу та Китаї, становлять більш ніж половина тих, хто наражається на ризик. В Азії близько мільйона людей живуть лише за 10 км від льодовикового озера.

"Важливо те, наскільки близько люди знаходяться до цих озер, і їхня здатність реагувати на стихійне лихо", — сказав доктор Карр.

Нагадаємо, що американський штат Каліфорнія накрила потужна повінь. Число загиблих від стихії перевищило десять людей, серед жертв повені п'ятирічний хлопчик.