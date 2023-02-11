Земляне могут столкнуться в наводнениями

На Земле 15 млн людей могут столкнуться с наводнениями: детали
Исследование ученых показало, что 15 млн людей могут столкнуться с наводнениями из-за ледниковых озер. Они могут в любой момент прорвать свои естественные плотины.
Об этом пишет BBC.
-
NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4
-
РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов
-
Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам
-
Оккупанты обстреливают Харьков: сообщают о сильных взрывах
-
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 25 тыс. человек
-
Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин
-
Премьер Грузии обвиняет Украину в намерении перекинуть войну на их территорию
-
Зеленский уволил заместителя Нацгвардией Руслана Дзюбу: детали
-
Александр Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
-
Мокрый снег и дождь: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра
Наводнение из-за ледниковых озер
Новое исследование Университета Ньюкасла показало, что до 15 миллионов человек могут столкнуться с риском катастрофического наводнения из-за ледниковых озер, которые могут в любой момент прорвать свои природные плотины.
"Большое количество людей во всем мире подвергается воздействию этих наводнений", — сказала Рэйчел Карр, гляциолог из Университета Ньюкасла.
В сообщении указывается, что люди, живущие в Индии, Пакистане, Перу и Китае, составляют более половины тех, кто подвергается риску. В Азии около миллиона человек живут всего в 10 км от ледникового озера.
"Важно то, насколько близко люди находятся к этим озерам, и их способность реагировать на стихийное бедствие", — сказал доктор Карр.
Напомним, что американский штат Калифорния накрыло мощное наводнение. Число погибших от стихии превысило десять человек, среди жертв наводнения пятилетний мальчик.