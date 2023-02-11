Земляне могут столкнуться в наводнениями

Наводнения

Исследование ученых показало, что 15 млн людей могут столкнуться с наводнениями из-за ледниковых озер. Они могут в любой момент прорвать свои естественные плотины.

Об этом пишет BBC.

Наводнение из-за ледниковых озер

Новое исследование Университета Ньюкасла показало, что до 15 миллионов человек могут столкнуться с риском катастрофического наводнения из-за ледниковых озер, которые могут в любой момент прорвать свои природные плотины.

"Большое количество людей во всем мире подвергается воздействию этих наводнений", — сказала Рэйчел Карр, гляциолог из Университета Ньюкасла.

В сообщении указывается, что люди, живущие в Индии, Пакистане, Перу и Китае, составляют более половины тех, кто подвергается риску. В Азии около миллиона человек живут всего в 10 км от ледникового озера.

"Важно то, насколько близко люди находятся к этим озерам, и их способность реагировать на стихийное бедствие", — сказал доктор Карр.

Напомним, что американский штат Калифорния накрыло мощное наводнение. Число погибших от стихии превысило десять человек, среди жертв наводнения пятилетний мальчик.