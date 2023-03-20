Начальник поліції Іркутська застрелився після робочої наради з начальством: деталі

Герман Братчиков

Начальник поліції Іркутська Герман Братчиков вчинив самогубство. Він застрелився у своєму кабінеті після робочої наради з начальством.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Вчора, 19 березня, полковник Братчиков, як зазвичай, заступив на чергування. Він отримав табельний пістолет Макарова. О 8 годині ранку у нього була запланована важлива онлайн-розмова з начальством. Заступник начальника поліції Головного управління МВС області Перевалов проводив селекторну нараду, у якій брав участь і Братчиков.

Після наради чоловік зайшов до себе в кабінет та зачинився. Він не виходив із нього майже шість годин. Братчиков не відповідав ні на службовий, ні на стільниковий телефони. Після цього співробітники поліції вирішили відкрити кабінет. Вони виявили мертвого полковника, які застрелився зі службового пістолета.

Причини самогубства Братчикова наразі невідомі. У 2019 році він проходив психологічне тестування. Фахівці не виявили у нього жодних факторів ризику. За кілька днів до самогубства чоловік подав заяву про розлучення зі своєю другою дружиною. Їхній шлюб повинні були розірвати 27 березня.

Нагадаємо, у Брянській області, в кількох кілометрах від кордону з Україною, російський солдат вчинив стрілянину. Росіянин застрелив майора своєї ж військової частини через те, що той побив його.

Також ми писали, що російські окупанти почали чинити самогубства на фронті через морально-психологічний тиск. Один із російських солдатів застрелив себе після того, як повернувся з наряду, він взяв автомат і поцілив собі в голову.