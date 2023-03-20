Начальник Иркутской полиции застрелился после рабочего совещания с начальством: детали

Герман Братчиков

Начальник Иркутской полиции Герман Братчиков совершил самоубийство. Он застрелился в своем кабинете после рабочего совещания с начальством.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подробности

Вчера, 19 марта, полковник Братчиков, как обычно, заступил на дежурство. Он получил табельный пистолет Макарова. В 8 часов утра у него был запланирован важный онлайн-разговор с начальством. Заместитель начальника полиции Главного управления МВД области Перевалов проводил селекторное совещание, в котором участвовал и Братчиков.

После совещания мужчина зашел к себе в кабинет и закрылся. Он не выходил из него около шести часов. Братчиков не отвечал ни на служебный, ни на сотовые телефоны. После этого сотрудники полиции решили открыть кабинет. Они обнаружили мертвого полковника, застрелившегося из служебного пистолета.

Причины самоубийства Братчикова пока неизвестны. В 2019 году он проходил психологическое тестирование. Специалисты не обнаружили у него никаких факторов риска. За несколько дней до самоубийства мужчина подал заявление о разводе со своей второй женой. Их брак должны были расторгнуть 27 марта.

Напомним, в Брянской области, в нескольких километрах от границы с Украиной, российский солдат устроил стрельбу. Россиянин застрелил майора своей же воинской части из-за того, что тот избил его.

Также мы писали, что российские оккупанты начали совершать самоубийства на фронте из-за морально-психологического давления. Один из российских солдат застрелил себя после того, как вернулся из наряда, он взял автомат и попал себе в голову.