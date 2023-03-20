Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Начальник Иркутской полиции застрелился после рабочего совещания с начальством: детали arrow

Начальник Иркутской полиции застрелился после рабочего совещания с начальством: детали

20 марта 2023 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Герман Братчиков
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Иркутской полиции Герман Братчиков совершил самоубийство. Он застрелился в своем кабинете после рабочего совещания с начальством.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Читайте также:

Подробности

Вчера, 19 марта, полковник Братчиков, как обычно, заступил на дежурство. Он получил табельный пистолет Макарова. В 8 часов утра у него был запланирован важный онлайн-разговор с начальством. Заместитель начальника полиции Главного управления МВД области Перевалов проводил селекторное совещание, в котором участвовал и Братчиков.

После совещания мужчина зашел к себе в кабинет и закрылся. Он не выходил из него около шести часов. Братчиков не отвечал ни на служебный, ни на сотовые телефоны. После этого сотрудники полиции решили открыть кабинет. Они обнаружили мертвого полковника, застрелившегося из служебного пистолета.

Причины самоубийства Братчикова пока неизвестны. В 2019 году он проходил психологическое тестирование. Специалисты не обнаружили у него никаких факторов риска. За несколько дней до самоубийства мужчина подал заявление о разводе со своей второй женой. Их брак должны были расторгнуть 27 марта.

Напомним, в Брянской области, в нескольких километрах от границы с Украиной, российский солдат устроил стрельбу. Россиянин застрелил майора своей же воинской части из-за того, что тот избил его.

Также мы писали, что российские оккупанты начали совершать самоубийства на фронте из-за морально-психологического давления. Один из российских солдат застрелил себя после того, как вернулся из наряда, он взял автомат и попал себе в голову.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

18:30 Оккупант проводит воспитательную беседу с сыном, который кричал "Хайль, Гитлер", — перехват ГУР

18:24 Шмыгаль анонсировал ряд кадровых перестановок в Кабмине: три новых министра

Новина з відео

18:20 Сверхумный чат GPT-4: кто имеет доступ и что умеет обновленная нейросеть

18:17 Евросоюз одобрил план закупки боеприпасов для Украины, — Боррель

18:11 Одесса преображается — у Стелы Победы началась работа по высадке цветов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:09Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

18:05 НМТ 2023: когда пройдет основная сессия экзамена

18:02 Английские игроки добиваются отставки известного тренера

17:58 Венгрия не будет участвовать в закупке боеприпасов для Украины, — глава МИД Сийярто

17:50США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов

Новина з відео

18:30 Оккупант проводит воспитательную беседу с сыном, который кричал "Хайль, Гитлер", — перехват ГУР

Новина з відео

18:20 Сверхумный чат GPT-4: кто имеет доступ и что умеет обновленная нейросеть

Новина з відео

15:50 В ГСЧС рассказали, что делать украинцам, которые хотят вернуться на деоккупированные территории

Новина з відео

14:10 Новая часть фильма "Шазам" не оправдала ожидания продюсеров: сборы в первый уикенд

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:36 Фильм украинского режиссера покажут на кинофестивале по правам человека в Гааге

Новина з відео

13:33 путину в Мариуполь привезли его привычную массовку, а местные жители кричали о показухе

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публично спел в караоке в честь ирландского национального праздника: видео

Новина з відео

11:02 Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие

Новина з відео

11:00 День весеннего равноденствия 2023: красивые поздравления и открытки с пожеланиями мира и счастья

Эксклюзив

18:09Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:00Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Актуальное по теме

None 20 Март 18:30

Оккупант проводит воспитательную беседу с сыном, который кричал "Хайль, Гитлер", — перехват ГУР

None 20 Март 18:24

Шмыгаль анонсировал ряд кадровых перестановок в Кабмине: три новых министра

None 20 Март 15:06

Сверхумный чат GPT-4: кто имеет доступ и что умеет обновленная нейросеть

None 20 Март 18:22

Евросоюз одобрил план закупки боеприпасов для Украины, — Боррель

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB