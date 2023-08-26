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Надто ризиковано: Туреччина не бачить альтернативних шляхів вивезення зерна з України

26 серпня 2023 09:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Надто ризиковано: Туреччина не бачить альтернативних шляхів вивезення зерна з України
Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: TRT Haber
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На думку очільників Туреччини, альтернативні Чорноморській зерновій ініціативі шляхи вивезення зерна можуть бути ризикованими. Тому країна продовжує активні зусилля з усіма сторонами на всіх рівнях для відновлення дії "зернового коридору".

Про це міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав на спільній пресконференції перед зустріччю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві, повідомляє TRT Haber.

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"На жаль, Чорноморська зернова ініціатива завершилася 17 липня. Ми знаємо, що зараз йде пошук альтернативних шляхів експорту зерна. Але ми також бачимо, що ці шляхи не можуть бути альтернативою початковій ініціативі та несуть ризики. Необхідно відновити процес якомога швидше, поки не було втрачено здобутки Чорноморської ініціативи. Ось чому ми продовжуватимемо вести діалог з усіма сторонами на всіх рівнях", — сказав турецький міністр.

Хакан Фідан наголосив на тому, що відновлення дії "зернового коридору" у рамках Чорноморської зернової ініціативи є для Туреччини першочерговим завданням.

Він також подякував представникам України за конструктивну підтримку в цьому питанні.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) заявляють, що обсяг збитків через зупинку дії "зернової ініціативи" може сягнути кількох мільярдів доларів. Йдеться про період до кінця поточного року, якщо її так і не вдасться поновити.

Раніше ми також розповідали, що в Анкарі ведуть перемовини зі сторонами про відновлення "зернової ініціативи".

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