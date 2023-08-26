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Слишком рискованно: Турция не видит альтернативных путей вывоза зерна из Украины

26 августа 2023 09:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Слишком рискованно: Турция не видит альтернативных путей вывоза зерна из Украины
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: TRT Haber
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По мнению глав Турции, альтернативные Черноморской зерновой инициативе пути вывоза зерна могут быть рискованными. Поэтому страна продолжает активные усилия со всеми сторонами на всех уровнях по возобновлению действия "зернового коридора".

Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сказал на совместной пресс-конференции перед встречей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает TRT Haber.

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"К сожалению, Черноморская зерновая инициатива завершилась 17 июля. Мы знаем, что сейчас идет поиск альтернативных путей экспорта зерна. Но мы также видим, что эти пути не могут быть альтернативой начальной инициативе и несут риски. Необходимо возобновить процесс как можно скорее, пока не было потеряны достижения Черноморской инициативы. Вот почему мы будем продолжать вести диалог со всеми сторонами на всех уровнях", — сказал турецкий министр.

Хакан Фидан отметил, что возобновление действия "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы является для Турции первоочередной задачей.

Он также поблагодарил представителей Украины за конструктивную поддержку в этом вопросе.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) заявляют, что объем убытков из-за остановки действия "зерновой инициативы" может достичь нескольких миллиардов долларов. Речь идет о периоде до конца текущего года, если ее так и не удастся восстановить.

Ранее мы также рассказывали, что в Анкаре ведутся переговоры со сторонами о возобновлении "зерновой инициативы".

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