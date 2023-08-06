В Словенії зросла кількість жертв через повені

Наслідки проливних дощів та повені в Словенії. Фото: Slovenska vojska\Twitter

Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирують масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура.

Про це повідомляє видання DW із посиланням на словенські ЗМІ.

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Відтак, днями стало відомо про щонайменше трьох загиблих людей. Однак, кількіть жертв зросла. У суботу, 5 серпня, рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка на околиці столиці Любляни.

"Це найстрашніше стихійне лихо в (недавній) історії Словенії, воно вплинуло на дві третини країни", — заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб.

За словами Голоба, масштаб збитків від екологічного лиха оцінюється в понад пів мільярда євро.

Razmere v Črni na Koroškem. 😢

Foto: Zvone Vrankar in Luka Mitrović, SV pic.twitter.com/wXKxWQejut — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) August 5, 2023

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,1. Його зафіксували за 6 кілометрів від міста Свалява.