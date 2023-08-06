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"Найгірше стихійне лихо в історії": в Словенії зросла кількість жертв через повені

6 серпня 2023 15:01
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Козюк Тетяна
редактор
В Словенії зросла кількість жертв через повені
Наслідки проливних дощів та повені в Словенії. Фото: Slovenska vojska\Twitter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирують масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура. 

Про це повідомляє видання DW із посиланням на словенські ЗМІ.

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Відтак, днями стало відомо про щонайменше трьох загиблих людей. Однак, кількіть жертв зросла. У суботу, 5 серпня, рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка на околиці столиці Любляни.

"Це найстрашніше стихійне лихо в (недавній) історії Словенії, воно вплинуло на дві третини країни", — заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб.

За словами Голоба, масштаб збитків від екологічного лиха оцінюється в понад пів мільярда євро.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,1. Його зафіксували за 6 кілометрів від міста Свалява. 

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