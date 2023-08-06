"Найгірше стихійне лихо в історії": в Словенії зросла кількість жертв через повені
Словенію охопило катастрофічне стихійне лихо. У країні вирують масштабні повені. Внаслідок екологічної катастрофи загинули люди та постраждала інфраструктура.
Про це повідомляє видання DW із посиланням на словенські ЗМІ.
Стихійне лихо в Словенії
Відтак, днями стало відомо про щонайменше трьох загиблих людей. Однак, кількіть жертв зросла. У суботу, 5 серпня, рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка на околиці столиці Любляни.
"Це найстрашніше стихійне лихо в (недавній) історії Словенії, воно вплинуло на дві третини країни", — заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб.
За словами Голоба, масштаб збитків від екологічного лиха оцінюється в понад пів мільярда євро.
Razmere v Črni na Koroškem. 😢— Slovenska vojska (@Slovenskavojska) August 5, 2023
Foto: Zvone Vrankar in Luka Mitrović, SV pic.twitter.com/wXKxWQejut
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті стався землетрус магнітудою 2,1. Його зафіксували за 6 кілометрів від міста Свалява.