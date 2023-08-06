"Худшая стихийная беда в истории": в Словении возросло количество жертв из-за наводнений
Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушуют масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.
Об этом сообщает издание DW со ссылкой на словенские СМИ.
Стихийное бедствие в Словении
На днях стало известно по меньшей мере о трех погибших людях. Однако, количество жертв возросло. В субботу, 5 августа, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины на окраине столицы Любляны.
"Это самое страшное стихийное бедствие в (недавней) истории Словении, оно повлияло на две трети страны", — заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб.
По словам Голоба, масштаб ущерба от экологического бедствия оценивается более чем в полмиллиарда евро.
Размере в Чехии на Корошке. 😢— Slovenska vojska (@Slovenskavojska) August 5, 2023
Фото: Zvone Vrankar in Luka Mitrović, SV pic.twitter.com/wXKxWQejut
Напомним, недавно в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,1. Его зафиксировали в 6 километрах от города Свалява.