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"Худшая стихийная беда в истории": в Словении возросло количество жертв из-за наводнений

6 августа 2023 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Словении возросло количество жертв из-за наводнений
Последствия проливных дождей и наводнения в Словении. Фото: Slovenska vojska\Twitter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушуют масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.

Об этом сообщает издание DW со ссылкой на словенские СМИ.

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На днях стало известно по меньшей мере о трех погибших людях. Однако, количество жертв возросло. В субботу, 5 августа, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины на окраине столицы Любляны.

"Это самое страшное стихийное бедствие в (недавней) истории Словении, оно повлияло на две трети страны", — заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб.

По словам Голоба, масштаб ущерба от экологического бедствия оценивается более чем в полмиллиарда евро.

Напомним, недавно в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,1. Его зафиксировали в 6 километрах от города Свалява.

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