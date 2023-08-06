В Словении возросло количество жертв из-за наводнений

Последствия проливных дождей и наводнения в Словении. Фото: Slovenska vojska\Twitter

Словению охватило катастрофическое стихийное бедствие. В стране бушуют масштабные наводнения. В результате экологической катастрофы погибли люди и пострадала инфраструктура.

Об этом сообщает издание DW со ссылкой на словенские СМИ.

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Стихийное бедствие в Словении

На днях стало известно по меньшей мере о трех погибших людях. Однако, количество жертв возросло. В субботу, 5 августа, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины на окраине столицы Любляны.

"Это самое страшное стихийное бедствие в (недавней) истории Словении, оно повлияло на две трети страны", — заявил премьер-министр Словении Роберт Голоб.

По словам Голоба, масштаб ущерба от экологического бедствия оценивается более чем в полмиллиарда евро.

Размере в Чехии на Корошке. 😢

Фото: Zvone Vrankar in Luka Mitrović, SV pic.twitter.com/wXKxWQejut — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) August 5, 2023

Напомним, недавно в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 2,1. Его зафиксировали в 6 километрах от города Свалява.