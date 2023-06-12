Найгучніші скандали Сільвіо Берлусконі — головне

Колишній премʼєр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

12 червня у віці 87 років помер Сільвіо Берлусконі. Італійський політик та мільярдер чотири рази очолював Раду міністрів країни.

У 2011 році він посів 118 позицію в рейтингу найбагатших людей світу зі статками у 7,8 мільярда доларів. І став першим мільярдером, що очолив європейський уряд.

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Також Берлусконі був відомий як "друг Путіна". Він безліч разів виступав на підтримку російського диктатора, їздив в окупований Крим та виправдовував дії Росії в Україні.

Навколо Сільвіо Берлусконі завжди було багато скандалів — ми підготували найгучніші з них.

Рубігейт

Один з найгучніших скандалів за участю Сільвіо Берлусконі відомий як Рубігейт.

У 2010 році стало відомо, що Берлусконі нібито платив за секс з неповнолітньою танцівницею нічного клубу на ім'я Карима Ель-Махруґ, також відомою як "Рубі".

Скандал набув значного розголосу, оскільки викрив екстравагантні вечірки Берлусконі "Бунга-Бунга", які, як стверджувалося, були пов'язані з сексуальною експлуатацією. Повідомлялось, що у своєму маєтку мільярдер проводив сексуальні оргії та дарував коштовні подарунки дівчатам.

Італійський політик Сільвіо Берлусконі. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Також Берлусконі закидали зловживання владою. Цю ж Рубі затримали за крадіжку браслета вартістю 3000 євро, однак після особистого дзвінка політика дівчину відпустили.

Зрештою, Берлусконі було висунуто звинувачення в оплаті сексу з неповнолітніми та зловживанні владою, хоча після апеляції його було виправдано.

Шахрайство з Mediaset

Берлусконі створив свої статки завдяки медіа-імперії Mediaset. У 2013 році він був засуджений за податкове шахрайство, пов'язане з придбанням прав на фільми для Mediaset.

Суд встановив, що компанія Берлусконі завищила ціну на права на прокат фільмів, придбаних у американських студій, що дозволило їм ухилитися від сплати податків і отримати незаконні кошти.

Берлусконі був засуджений до чотирьох років ув'язнення, хоча пізніше вирок був скорочений до одного року на підставі закону про амністію.

Конфлікт інтересів

За час своєї політичної кар'єри Берлусконі неодноразово стикався зі звинуваченнями у конфлікті інтересів.

Як медіа-магнат і політик, він мав значний вплив на медіа-ландшафт Італії. Критики стверджували, що цей вплив дозволяв йому контролювати громадську думку та утримувати владу.

Італійський мільярдер Сільвіо Берлусконі. Фото: REUTERS/Stefano Rellandini

Берлусконі звинувачували у використанні свого політичного становища для захисту бізнес-інтересів, що призвело до браку прозорості та компрометації демократичної системи країни.

Сексуальні скандали та мізогінія

Суперечлива репутація Берлусконі виходить далеко за межі Рубігейту. Він був відомий своїми сексистськими висловлюваннями та непристойною поведінкою.

Його висловлювання про жінок, особливо об'єктивація і принизливі коментарі, викликали широкий осуд. Згадані раніше вечірки "Бунга-Бунга" були сприйняті як символ його об'єктивації жінок.

Його поведінка та коментарі посилювали стереотипи та підривали зусилля щодо гендерної рівності в Італії.

Зловживання владою та втручання в судову систему

Берлусконі звинувачували у зловживанні політичною владою для маніпулювання італійською системою правосуддя.

Він прийняв кілька законів, які, на думку критиків, мали на меті захистити його самого від судового переслідування.

Наприклад, він запровадив закони, які обмежували використання прослуховування телефонних розмов, що перешкоджало розслідуванню його ймовірних правопорушень. Такі дії викликали занепокоєння щодо цілісності та незалежності судової системи країни.

Берлусконі і Путін

Звʼязки Берлусконі з Путіним мали як діловий, так і особистий характер. Відомо, що їх обʼєднувала міцна дружба.

Сільвіо Берлусконі та Володимир Путін. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Італійська енергетична компанія Eni встановила значні партнерські відносини з російськими енергетичними компаніями, а уряд Берлусконі підтримав будівництво газопроводу "Південний потік".

Також Берлусконі виступав за помʼякшення ставлення до Росії та проти європейських санкцій — зокрема після анексії Криму.

Медіа-імперію Берлусконі, яка включає телевізійні канали та видання, також звинувачують у проросійському ухилі. Критики стверджують, що його ЗМІ створювали сприятливий образ режиму Путіна і применшували суперечливі дії Росії, включаючи її вторгнення в Україну.

Такий вплив на ЗМІ, у поєднанні з особистою дружбою Берлусконі з Путіним, викликав занепокоєння щодо маніпулювання громадською думкою та поширення упередженої інформації.