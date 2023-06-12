Самые громкие скандалы Сильвио Берлускони — главное

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Мария Кагал Редактор международного отдела

12 июня в возрасте 87 лет скончался Сильвио Берлускони. Итальянский политик и миллиардер четырежды возглавлял Совет министров страны.

В 2011 году он занял 118 позицию в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием в 7,8 миллиарда долларов. И стал первым миллиардером, возглавившим европейское правительство.

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Также Берлускони был известен как "друг Путина". Он неоднократно выступал в поддержку российского диктатора, ездил в оккупированный Крым и оправдывал действия России в Украине.

Вокруг Сильвио Берлускони всегда было много скандалов – мы подготовили самые громкие из них.

Рубигейт

Один из самых громких скандалов с участием Сильвио Берлускони известен как Рубигейт.

В 2010 году стало известно, что Берлускони якобы платил за секс с несовершеннолетней танцовщицей ночного клуба по имени Карима Эль-Махруг, также известной как "Руби".

Скандал получил значительную огласку, поскольку разоблачил экстравагантные вечеринки Берлускони "Бунга-Бунга", которые, как утверждалось, были связаны с сексуальной эксплуатацией. Сообщалось, что в своем имении миллиардер проводил сексуальные оргии и дарил драгоценные подарки девушкам.

Итальянский политик Сильвио Берлускони. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Также Берлускони обвиняли в злоупотреблении властью. Эту же Руби задержали за воровство браслета стоимостью 3000 евро, однако после личного звонка политика девушку отпустили.

В конце концов, Берлускони было предъявлено обвинение в оплате секса с несовершеннолетними и злоупотреблении властью, хотя после апелляции он был оправдан.

Мошенничество с Mediaset

Берлускони создал свое состояние благодаря медиа-империи Mediaset. В 2013 году он был осужден за налоговое мошенничество, связанное с приобретением прав на фильмы для Mediaset.

Суд установил, что компания Берлускони завысила цену на права на прокат фильмов, приобретенных у американских студий, что позволило им уклониться от уплаты налогов и получить незаконные средства.

Берлускони был приговорен к четырем годам тюрьмы, хотя позже приговор был сокращен до одного года на основании закона об амнистии.

Конфликт интересов

За время своей политической карьеры Берлускони не раз сталкивался с обвинениями в конфликте интересов.

Как медиа-магнат и политик, он оказал большое влияние на медиа-ландшафт Италии. Критики утверждали, что это влияние позволяло ему контролировать общественное мнение и удерживать власть.

Итальянский миллиардер Сильвио Берлускони. Фото: REUTERS/Stefano Rellandini

Берлускони обвиняли в использовании своего политического положения для защиты бизнес-интересов, что привело к нехватке прозрачности и компрометации демократической системы страны.

Сексуальные скандалы и мизогиния

Противоречивая репутация Берлускони выходит далеко за пределы Рубигейта. Он был известен своими сексистскими высказываниями и непристойным поведением.

Его высказывания о женщинах, особенно объективация и унизительные комментарии, вызвали широкое осуждение. Упомянутые ранее вечеринки Бунга-Бунга были восприняты как символ его объективации женщин.

Его поведение и комментарии усиливали стереотипы и подрывали усилия по гендерному равенству в Италии.

Злоупотребление властью и вмешательство в судебную систему

Берлускони обвиняли в злоупотреблении политической властью для манипулирования итальянской системой правосудия.

Он принял несколько законов, которые, по мнению критиков, преследовали цель защитить его самого от судебного преследования.

К примеру, он ввел законы, которые ограничивали использование прослушивания телефонных разговоров, что препятствовало расследованию его возможных правонарушений. Такие действия вызвали беспокойство по поводу целостности и независимости судебной системы страны.

Берлускони и Путин

Связи Берлускони с Путиным носили как деловой, так и личный характер. Известно, что их объединяла крепкая дружба.

Сильвио Берлускони и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo

Итальянская энергетическая компания Eni установила значительные партнерские отношения с российскими энергетическими компаниями, а правительство Берлускони поддержало строительство газопровода "Южный поток".

Также Берлускони выступал за смягчение отношения к России и против европейских санкций, в частности, после аннексии Крыма.

Медиа-империю Берлускони, которая включает в себя телевизионные каналы и издания, также обвиняют в пророссийском уклоне. Критики утверждают, что его СМИ создавали благоприятный образ режима Путина и умаляли противоречивые действия России, включая ее вторжение в Украину.

Такое влияние на СМИ, в сочетании с личной дружбой Берлускони с Путиным, вызвало беспокойство по поводу манипулирования общественным мнением и распространения предвзятой информации.