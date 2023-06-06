Найкоротша відсидка в історії Великої Британії: за що покарали
23-річний житель міста Портісхед з Великої Британії здійснив хуліганство та одночасно встановив рекорд.
Чолов'яга примудрився розбити вікно своїй колишній і втекти від поліції. Втім, недалеко. Зловмисника упіймали та загратували — на 50 хвилин. Про це пише видання The Independent.
Як виявилося, це — найкоротший в історії країни тюремний термін. Чоловік повністю визнав свою провину та заявив, що дуже шкодує.
Відомо також, що суддя ще змусив хлопця написати у камері два листи з вибаченнями до всіх, хто постраждав в інциденті.
У листі до своєї колишньої він написав, що шкодує про розбите вікно, адже це було дуже безглуздо. А в листі до поліцейських перепросив за свою поведінку.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили та затримали місцевого жителя у місті Херсон, підозрюваного у співпраці з ворогом під час його тимчасової окупації Росією. Ця людина, за даними СБУ, добровільно підтримувала російських окупантів, допомагаючи їм проводити арешти та тортури учасників руху опору.