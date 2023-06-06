Найкоротша відсидка в історії Великої Британії: за що покарали

Людина за гратами. Фото: Google

23-річний житель міста Портісхед з Великої Британії здійснив хуліганство та одночасно встановив рекорд.

Чолов'яга примудрився розбити вікно своїй колишній і втекти від поліції. Втім, недалеко. Зловмисника упіймали та загратували — на 50 хвилин. Про це пише видання The Independent.

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Як виявилося, це — найкоротший в історії країни тюремний термін. Чоловік повністю визнав свою провину та заявив, що дуже шкодує.

Відомо також, що суддя ще змусив хлопця написати у камері два листи з вибаченнями до всіх, хто постраждав в інциденті.

У листі до своєї колишньої він написав, що шкодує про розбите вікно, адже це було дуже безглуздо. А в листі до поліцейських перепросив за свою поведінку.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили та затримали місцевого жителя у місті Херсон, підозрюваного у співпраці з ворогом під час його тимчасової окупації Росією. Ця людина, за даними СБУ, добровільно підтримувала російських окупантів, допомагаючи їм проводити арешти та тортури учасників руху опору.