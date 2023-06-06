Самая короткая отсидка в истории Великобритании: за что наказали

Человек за решеткой. Фото: Google

23-летний житель города Портисхед из Великобритании совершил хулиганство и одновременно установил рекорд.

Мужчина умудрился разбить окно своей бывшей и убежать от полиции. Впрочем, недалеко. Злоумышленник был пойман и арестован — на 50 минут. Об этом пишет издание The Independent.

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Как оказалось, это самый короткий в истории страны тюремный срок. Мужчина полностью признал свою вину и заявил, что очень сожалеет.

Известно также, что судья еще заставил его написать в камере два письма с извинениями ко всем, кто пострадал в инциденте.

В письме своей бывшей он написал, что сожалеет о разбитом окне, ведь это было очень глупо. А в письме к полицейским извинился за свое поведение.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали местного жителя в Херсоне, подозреваемого в сотрудничестве с врагом во время его временной оккупации Россией. Этот человек, по данным СБУ, добровольно поддерживал российских окупантов, помогая им проводить аресты и пытки участников сопротивления.