Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

Notting Hill Carnival — карнавал, що кожного літа проводиться в Лондоні. Вулиці престижного району британської столиці заполоняє натовп у яскравих костюмах, що навіть протиснутися неможливо, а гамір не вщухає три доби.

Журналістка Новини.LIVE також побувала на наймасштабнішому святі літа у Британії.

Notting Hill Carnival у Великій Британії

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

У британській англійській є дуже соковита і промовиста фраза: "It’s not my cup of tea", що у дослівному перекладі звучить як "це не моя чашка чаю". Чай, хоч і полюбляють його британці, тут ні до чого. А от щоб висловити ставлення до ідеї, рішення чи події, не образивши співрозмовника, але продемонструвавши своє скептичне ставлення, — тут ця фраза у нагоді.

Щодо легендарного Notting Hill Carnival, який пройшов у Лондоні, я обмежу своє особисте враження саме так — "іt’s not my cup of tea". Хоча з цим не погодяться 2 мільйони туристів, які приїхали до британської столиці виключно на цей івент.

Як, коли і чому проводять карнавал

Карнавал у районі Ноттінг-Гілл — Notting Hill Carnival — це щорічний Карибський карнавал , який проходить з 1966 року. Започаткований свого часу лондонськими карибськими громадами, він став символом свободи та карибської культури з легендарним парадом, до якого учасники готуються більш ніж півроку.

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

Дати святкування незмінні: останні вихідні серпня, які в Британії називають також Summer bank holiday — вихідні дні, коли не працюють не лише банки, як можна спочатку судити з назви, але і всі державні установи, включно зі школами, університетами і більшістю приватних та державних компаній.

Однозначно, Карнавал у Ноттінг-Хіллі — це найяскравіша подія британського літа, де на вулицях центрального Лондона викрасовуються танцюристи в костюмах із пір’ям, лунають гучні карибські ритми, а кожен відвідувач намагається протиснутися якомога ближче до епіцентру, не втративши при цьому баланс від випитого алкоголю, і не впустивши з рук соковиту вуличну їжу.

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

Якщо цей опис вам нагадує бразильський карнавал у Ріо-де-Жанейро, то ви правильно все уявили. Notting Hill Carnival — другий у світі за величиною і розмахом після бразильського, і перший у Європі.

Як живеться на вулицях проведення карнавалу

Щорічно цей фестиваль збирає близько двох з половиною мільйонів людей. Що, безсумнівно, чудово для поповнення міського і державного бюджетів, і настільки ж незручно для мешканців, які живуть у будинках, прилеглих до вулиць проведення.

Зважаючи на те, що район Ноттінг-Хілл — частина одного з найдорожчих районів Лондона — Кенсінгтон і Челсі, — живуть там аж ніяк не бідні британці. З точністю до навпаки.

Вартість житла у Ноттінг-Хіллі стартує від кількох мільйонів фунтів стерлінгів, і щоб трохи компенсувати незручності, які супроводжують три фестивальні дні, міська рада Кенсінгтон і Челсі пропонує літнім жителям району безкоштовну відпустку на південному узбережжі.

Вулиці під час Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

Представник Королівського району та ради Челсі та Кенсінгтона повідомив, що ця схема традиційно закладається в бюджет району під час планування та підготовки карнавалу.

Цього року на проєкт виділили 31 000 фунтів стерлінгів і 42 мешканців району зголосилися на пропозицію. Замість шуму гуляння вони чутимуть значно приємніший звук морських хвиль, що омивають сонячний тихий пляж.

На twitter-акаунті Ради Кенсінгтона та Челсі зазначено:

"У співпраці з Age UK літні мешканці можуть подати заявку на поїздку на англійське узбережжя під час карнавалу з міркувань їхнього здоров’я та безпеки."

Ця державна схема існує вже 20 років і проводиться у партнерстві з благодійною організацією Age UK.

Живучи в Британії, я уже не дивуюся такій турботі про людей. Політика країни тримає фокус на здоров’ї, задоволеності та благополуччі.

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

І погоджуся — якщо ви літня людина або маєте обмежену рухливість і при цьому живете на карнавальному маршруті, вихід з дому стає для вас майже неможливим. Два з половиною мільйони відвідувачів, помножені на скорочений і змінений рух транспорту, означають, що не буде доступу навіть кареті швидкої допомоги чи медсестрі, яка повинна приїхати до вас.

Поки одні резиденти району уникають натовпів на відпочинку, інші, які нікуди не поїхали, захищають вікна та подвірʼя своїх будинків фанерними загорожами.

Та є і ті, хто використовують можливість для легкого заробітку. "Хочете до туалету? Будь ласка, заплатіть 3 фунти — і заходьте".

Платні туалети на карнавалі. Фото: Тетяна Деловер

Враження відвідувачів

34-річна українка Тетяна Деловер відвідує Notting Hill Carnival уже вдруге. У Києві вона 4 роки працювала директором з маркетингу та партнерства таких фестивалів, як "Ulichnaya eda" та "Білі ночі" і розвивала івент-культуру біля Річкового вокзалу на "Бухта food station". Піти на карнавал було у неї не просто в планах, а в календарі обов’язкових подій.

Тетяна Деловер на карнавалі в Лондоні. Фото: Тетяна Деловер

"У минулому році я була в захваті. Мені дуже сподобалося, хоч я пішла на фестиваль абсолютно одна. Неймовірні костюми учасників, різнобарв’я, яким вибухає все навколо, пір’я та блискуче каміння! Однозначно, це подія, на яку треба потрапити мінімум раз у житті", — розповідає Тетяна.

Натхненна феєрією минулого року, Тетяна була в перших рядах глядачів і цьогоріч, тому мала змогу побачити одягнену в різнокольорове пір’я 30-річну Петсі Гейворд, яка представляла на параді Лондонську школу самби і очолювала процесію танцюристів.

Мама Петсі — громадянка Ямайки, тому дівчина з восьми років була частиною карнавальної ходи Ноттінг-Хілл.

"Цього року я знову йшла і плакала — для мене це не просто карнавал. Це вшанування карибського народу, шана людям, які пройшли через важку боротьбу", — каже Петсі.

Серед відвідувачів карнавалу завжди багато не лише молоді, а й людей поважного віку. 80-річний Уеслі Даурідж приїхав до Великої Британії з Гаяни в 1962 році. Він прийшов з національним прапором, і пояснив — "це моя спадщина". Цього року саме прапори, а не костюми, привертали більше увагу, підтвердила Тетяна Деловер.

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

Карнавал Notting Hill Carnival у Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

ЇЇ враження виявилися уже не такими соковитими, як минулого року:

"Можливо, все, що вперше, сприймається більш емоційно. Але цього року навіть костюми мене не особливо вразили. Буквально одиниці були варті уваги."

Та було те, що незмінне з року в рік.

"Людей традиційно багато, алкоголю та вуличної їжі — теж. Повернуся додому і весь свій одяг одразу буду прати: він наскрізь просякнутий димом", — поділилася Тетяна.

Незважаючи на втому та неоднозначне вражання, на запитання, чи варто було іти, Тетяна Деловер без долі сумніву відповіла:

"Точно треба сходити для досвіду. Навіть якщо він буде негативний. Але я впевнена, що перший раз він буде позитивний. Один раз в житті треба піти."