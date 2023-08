В Лондоне прошел самый большой в Европе карнавал — фото

Notting Hill Карнивал в Лондоне. Фото: Татьяна Деловер

Notting Hill Carnival — карнавал, который каждое лето проводится в Лондоне. Улицы престижного района британской столицы заполоняет толпа в ярких костюмах, что даже протиснуться невозможно, а шум не утихает трое суток.

Журналистка Новини.LIVE также побывала на самом масштабном празднике лета в Британии.

В британском английском есть очень сочная и выразительная фраза: "It's not my cup of tea", что в дословном переводе звучит как "это не моя чашка чая". Чай, хоть и любят его британцы, здесь ни при чем. А вот чтобы выразить отношение к идее, решению или событию, не обидев собеседника, но продемонстрировав свое скептическое отношение — здесь эта фраза пригодится.

Относительно легендарного Notting Hill Carnival, прошедшего в Лондоне, я ограничу свое личное впечатление именно так — "it's not my cup of tea". Хотя с этим не согласятся 2 миллиона туристов, приехавших в британскую столицу исключительно на этот ивент.

Как, когда и почему проводят карнавал

Карнавал в районе Ноттинг-Хилл — Notting Hill Carnival — это ежегодный Карибский карнавал, который проходит с 1966 года. Начавшийся в свое время лондонскими карибскими общинами, он стал символом свободы и карибской культуры с легендарным парадом, к которому участники готовятся более полугода.

Даты празднования неизменны: последние выходные августа, которые в Британии называют также Summer bank holiday — выходные дни, когда не работают не только банки, как можно сначала судить по названию, но и все государственные учреждения, включая школы, университеты и большинство частных и государственных компаний.

Однозначно, Карнавал в Ноттинг-Хилле — это самое яркое событие британского лета, где на улицах центрального Лондона выкрашиваются танцоры в костюмах с перьями, раздаются громкие карибские ритмы, а каждый посетитель пытается протиснуться как можно ближе к эпицентру, не потеряв при этом баланса от выпитого алкоголя, и не уронив из рук сочную уличную еду.

Если это описание вам напоминает бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро, вы правильно все представили. Notting Hill Carnival — второй в мире по величине и размаху после бразильского и первый в Европе.

Как живется на улицах проведения карнавала

Ежегодно этот фестиваль собирает около двух с половиной миллионов человек. Что, несомненно, прекрасно для пополнения городского и государственного бюджетов, и столь же неудобно для жителей, живущих в домах, прилегающих к улицам.

Учитывая, что район Ноттинг-Хилл — часть одного из самых дорогих районов Лондона — Кенсингтон и Челси — живут там отнюдь не бедные британцы. С точностью до наоборот.

Стоимость жилья в Ноттинг-Хилле стартует от нескольких миллионов фунтов стерлингов, и чтобы немного компенсировать неудобства, сопровождающие три фестивальных дня, городской совет Кенсингтона и Челси предлагает пожилым жителям района бесплатный отпуск на южном побережье.

Представитель Королевского района и совета Челси и Кенсингтона сообщил, что эта схема традиционно закладывается в бюджет района при планировании и подготовке карнавала.

В этом году на проект выделили 31 000 фунтов стерлингов и 42 жителя района согласились на предложение. Вместо шума гуляния они будут слышать более приятный звук морских волн, омывающих тихий солнечный пляж.

На twitter-аккаунте Совета Кенсингтона и Челси отмечено:

"В сотрудничестве с Age UK пожилые жители могут подать заявку на поездку на английское побережье во время карнавала из соображений их здоровья и безопасности."

Эта государственная схема существует уже 20 лет и проводится в партнерстве с благотворительной организацией Age UK.

Живя в Британии, я уже не удивляюсь такой заботе о людях. Политика страны держит фокус на здоровье, удовлетворенности и благополучии людей.

И соглашусь — если вы пожилой человек или имеете ограниченную подвижность и при этом живете на карнавальном маршруте, выход из дома становится для вас почти невозможным. Два с половиной миллиона посетителей, умноженные на сокращенное и измененное движение транспорта, означают, что не будет доступа даже карете скорой помощи или медсестре, которая должна приехать к вам.

Пока одни резиденты района избегают толп на отдыхе, другие, никуда не уехавшие, защищают окна и двора своих домов фанерными заборами.

А есть и те, кто используют возможность для легкого заработка. "Хотите в туалет? Пожалуйста, заплатите 3 фунта — и заходите".

Впечатление посетителей

34-летняя украинка Татьяна Деловер посещает Notting Hill Carnival уже во второй раз. В Киеве она 4 года работала директором по маркетингу и партнерству таких фестивалей, как "Ulichnaya eda" и "Белые ночи" и развивала ивент-культуру у Речного вокзала на "Бухте food station". Идти на карнавал было у нее не просто в планах, а в календаре обязательных событий.

"В прошлом году я была в восторге. Мне очень понравилось, хоть я пошла на фестиваль абсолютно одна. Невероятные костюмы участников, разноцветие, которым взрываются все вокруг, перья и блестящие камни! Однозначно, это событие, на которое надо попасть минимум раз в жизни" , — рассказывает Татьяна.

Вдохновленная феерией прошлого года, Татьяна была в первых рядах зрителей и в этом году, поэтому имела возможность увидеть одетую в разноцветные перья 30-летнюю Петси Гейворд, представлявшую на параде Лондонскую школу самбы и возглавлявшую процессию танцоров.

Мама Пэтси — гражданка Ямайки, поэтому девушка с восьми лет была частью карнавального шествия Ноттинг-Хилл.

"В этом году я снова шла и плакала - для меня это не просто карнавал. Это чествование карибского народа, уважение людям, которые прошли из-за тяжелой борьбы", — говорит Пэтси.

Среди посетителей карнавала всегда много не только молодежи, но и людей преклонных лет. 80-летний Уэсли Дауридж приехал в Великобританию из Гайаны в 1962 году. Он пришел с национальным флагом, и объяснил — "это мое наследие". В этом году именно флаги, а не костюмы, привлекали больше внимания, подтвердила Татьяна Деловер.

Ее впечатления оказались уже не такими яркими, как в прошлом году:

"Возможно, все, что впервые, воспринимается более эмоционально. Но в этом году даже костюмы меня не особо поразили. Буквально единицы достойны внимания."

Но было то, что неизменно из года в год.

"Людей традиционно много, алкоголя и уличной еды — тоже. Вернусь домой и всю свою одежду сразу буду стирать: она насквозь пропитана дымом", — поделилась Татьяна.

Несмотря на усталость и неоднозначное впечатление, на вопрос, стоило ли идти, Татьяна Деловер без сомнения ответила:

"Точно нужно сходить для опыта. Даже если он будет отрицательным. Но я уверена, что первый раз он будет положительным. Один раз в жизни нужно уйти."