Наймолодші та найстарші світові лідери: де у цьому рейтингу Зеленський

Володимир Зеленський

Вік національних лідерів коливається від понад 30 до 90 років. Український президент Володимир Зеленський входить до переліку наймолодших національних лідерів.

Про це йдеться у дослідження американського Pew Research Center.

Наймолодші національні лідери

Як зазначають автори дослідження, вік національних лідерів коливається від 37 до більш ніж 90 років. Наймолодшим главою уряду, для якого вдалося знайти точну дату народження, є Габріель Борік із Чилі, якому 37 років. Нинішній лідер Буркіна-Фасо Ібрагім Траоре молодший за Боріча, але не включений у цей аналіз, оскільки точну дату народження отримати неможливо. Траоре або 34, або 35.

Загалом, Боріч і Траоре належать до небагатьох національних лідерів, яким за 30 років, включаючи двох інших 37-річні – Санна Марін з Фінляндії та Дрітан Абазович з Чорногорії.

Володимир Зеленський належить до категорії національних лідерів, які вступили на посаду у віці за 40 років.

Найстарші лідери держав

Найстарішим національним лідером є Пол Бія з Камеруну. Він народився в 1933 році і обійняв посаду понад 40 років тому. Бія є єдиним нинішнім національним лідером, якому за 90 років.

У дослідженні також зазначається, що Джо Байден є найстарішим американським президентом, який вступив на посаду у віці 78 років, а також єдиним президентом США, якому виповнилося 80 років під час перебування на посаді. Згідно з новим аналізом Pew Research Center, коли Байден планує переобратися у 2024 році, він стане дев’ятим найстарішим національним лідером у світі.

Середній вік національних лідерів

Середній вік нинішніх національних лідерів становить 62 роки. Якщо згрупувати за десятиліттями, найбільша частка світових лідерів сьогодні (35%) у віці за 60 років. Приблизно чверть (22%) перебувають у віці 50 років, а по 18% – у віці 40 або 70 років. Байден входить до 5% лідерів, яким за 80.

У дослідженні також зазначається, що країни, які є менш вільними, зазвичай мають літніх лідерів. У країнах, які Freedom House класифікує як невільні, середній вік національного лідера становить 69 років, порівняно з 61 роком у країнах, які класифікуються як частково вільні, і 58 у країнах, класифікованих як вільні. Водночас Сполучені Штати є однією з двох країн, які класифікуються як вільні та мають лідера у віці 80 років або старше.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вчергове очолив рейтинг у номінації "політик року" в Україні. Після обрання на посаду Президента, Зеленський щороку посідає це місце.

Також повідомлялося, що рейтинг довіри українців очолили Збройні сили України. Їм довіряють 96 відсотків опитаних соціологами людей. Серед політиків рейтинг довіри очолює президент Володимир Зеленський.