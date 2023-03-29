Самые молодые и пожилые мировые лидеры: где в этом рейтинге Зеленский

Владимир Зеленский

Возраст национальных лидеров колеблется от более 30 до 90 лет. Украинский президент Владимир Зеленский входит в список самых молодых национальных лидеров.

Об этом говорится в исследовании американского Pew Research Center.

Самые молодые национальные лидеры

Как отмечают авторы исследования, возраст национальных лидеров колеблется от 37 до более 90 лет. Самым молодым главой правительства, для которого удалось установить точную дату рождения, является Габриэль Борик из Чили, которому 37 лет. Нынешний лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре младше Борича, но не включен в этот анализ, поскольку точную дату рождения получить невозможно. Траоре 34 или 35 лет.

В целом Борич и Траоре принадлежат к немногим национальным лидерам, которым за 30 лет, включая двух других 37-летних — Санна Марин из Финляндии и Дритан Абазович из Черногории.

Владимир Зеленский принадлежит к категории национальных лидеров, вступивших в должность в возрасте за 40 лет.

Самые старшие лидеры государств

Старейшим национальным лидером является Пол Бия из Камеруна. Он родился в 1933 году и вступил в должность более 40 лет назад. Бия является единственным нынешним национальным лидером, которому за 90 лет.

В исследовании также отмечается, что Джо Байден является старейшим американским президентом, вступившим в должность в возрасте 78 лет, а также единственным президентом США, которому исполнилось 80 лет во время пребывания в должности. Согласно новому анализу Pew Research Center, когда Байден планирует переизбраться в 2024 году, он станет девятым старейшим национальным лидером в мире.

Средний возраст национальных лидеров

Средний возраст нынешних национальных лидеров составляет 62 года. Если сгруппировать по десятилетиям, наибольшая доля мировых лидеров сегодня (35%) в возрасте 60 лет. Приблизительно четверть (22%) находятся в возрасте 50 лет, а по 18% — в возрасте 40 или 70 лет. Байден входит до 5% лидеров, которым за 80.

В исследовании также отмечается, что страны, которые менее свободны, обычно имеют пожилых лидеров. В странах, которые Freedom House классифицируют как несвободные, средний возраст национального лидера составляет 69 лет по сравнению с 61 годом в странах, которые классифицируются как частично свободные, и 58 в странах, классифицированных как свободные. В то же время Соединенные Штаты являются одной из двух стран, которые классифицируются как свободные и имеют лидера в возрасте 80 лет или старше.

Напомним, Владимир Зеленский в очередной раз возглавил рейтинг в номинации "политик года" в Украине. После избрания на пост президента Зеленский каждый год занимает это место.

Также сообщалось, что рейтинг доверия украинцев возглавили вооруженные силы Украины. Им доверяют 96 процентов опрошенных социологами людей. Среди политиков рейтинг доверия возглавляет президент Владимир Зеленский.