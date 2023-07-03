Найнижчі ціни на харчі: де найвигідніше жити в ЄС
Вважається, що в Євросоюзі є три країни, в яких зафіксовані найнижчі ціни на харчі та товари першої необхідності. Це — Румунія, Болгарія та Польща.
Такі дані поприлюднив Євростато. Про це йдеться на сайті Ec.europa.eu.
Де найвигідніше жити в ЄС
Оглядачі порівняли ціни та рівень життя в країнах Європейського Союзу і дійшли висновку, що найнижчий рівень цін в:
- Румунії (58%),
- Болгарії (59%),
- Польщі (62%).
Так, минулого року найнижчі ціни ціни на алкоголь і тютюн зафіксовані в:
- Болгарії (66% від середнього в ЄС),
- Польщі (73%),
- Угорщині (78%).
Ресторани та готелі посідають друге місце за різницею в цінах. Так, найнижчі рівні цін зареєстровані в:
- Болгарії (51% від середнього в ЄС),
- Румунії (61%),
- Угорщині (62%).
Найвищі:
- в Данії (156%),
- Фінляндії (132%),
- Люксембурзі (131%).
Одяг коштує найдешевше у:
- Болгарії (80% від середнього по ЄС),
- Угорщині (83%),
- Румунії (84%).
Найдорожче:
- у Данії (134%),
- Швеції (117%),
- Чехії (115%).
Зауважимо, що усі дані базуються на результатах дослідження цін на понад 2000 споживчих товарів і послуг по всій Європі.
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