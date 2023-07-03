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Найнижчі ціни на харчі: де найвигідніше жити в ЄС

3 липня 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Найнижчі ціни на харчі: де найвигідніше жити в ЄС
Мешканці Софії вийшли на вулиці. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вважається, що в Євросоюзі є три країни, в яких зафіксовані найнижчі ціни на харчі та товари першої необхідності. Це — Румунія, Болгарія та Польща.

Такі дані поприлюднив Євростато. Про це йдеться на сайті Ec.europa.eu.

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Оглядачі порівняли ціни та рівень життя в країнах Європейського Союзу і дійшли висновку, що найнижчий рівень цін в:

  • Румунії (58%),
  • Болгарії (59%),
  • Польщі (62%).

Так, минулого року найнижчі ціни ціни на алкоголь і тютюн зафіксовані в:

  • Болгарії (66% від середнього в ЄС),
  • Польщі (73%),
  • Угорщині (78%).
Найвищі та найнижчі ціни на споживчі товари в ЕС. Фото: ec.europa.eu

Ресторани та готелі посідають друге місце за різницею в цінах. Так, найнижчі рівні цін зареєстровані в:

  • Болгарії (51% від середнього в ЄС),
  • Румунії (61%),
  • Угорщині (62%).

Найвищі:

  • в Данії (156%),
  • Фінляндії (132%),
  • Люксембурзі (131%).

Одяг коштує найдешевше у:

  • Болгарії (80% від середнього по ЄС),
  • Угорщині (83%),
  • Румунії (84%).

Найдорожче: 

  • у Данії (134%),
  • Швеції (117%),
  • Чехії (115%).

Зауважимо, що усі дані базуються на результатах дослідження цін на понад 2000 споживчих товарів і послуг по всій Європі.

Нагадаємо, у самому серці Нью-Йорка, в будівлі Central Park Tower, знаходиться пентхаус, який займає три поверхи і є найдорожчою квартирою на землі. Вартість житла становить 250 мільйонів доларів. Пентхаус має 7 спалень, 8 ванних кімнатат, а його внутрішня площа становить 1630 квадратних метрів.

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