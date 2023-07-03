Найнижчі ціни на харчі: де найвигідніше жити в ЄС

Мешканці Софії вийшли на вулиці. Фото: Google

Вважається, що в Євросоюзі є три країни, в яких зафіксовані найнижчі ціни на харчі та товари першої необхідності. Це — Румунія, Болгарія та Польща.

Такі дані поприлюднив Євростато. Про це йдеться на сайті Ec.europa.eu.

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Оглядачі порівняли ціни та рівень життя в країнах Європейського Союзу і дійшли висновку, що найнижчий рівень цін в:

Румунії (58%),

Болгарії (59%),

Польщі (62%).

Так, минулого року найнижчі ціни ціни на алкоголь і тютюн зафіксовані в:

Болгарії (66% від середнього в ЄС),

Польщі (73%),

Угорщині (78%).

Найвищі та найнижчі ціни на споживчі товари в ЕС. Фото: ec.europa.eu

Ресторани та готелі посідають друге місце за різницею в цінах. Так, найнижчі рівні цін зареєстровані в:

Болгарії (51% від середнього в ЄС),

Румунії (61%),

Угорщині (62%).

Найвищі:

в Данії (156%),

Фінляндії (132%),

Люксембурзі (131%).

Одяг коштує найдешевше у:

Болгарії (80% від середнього по ЄС),

Угорщині (83%),

Румунії (84%).

Найдорожче:

у Данії (134%),

Швеції (117%),

Чехії (115%).

Зауважимо, що усі дані базуються на результатах дослідження цін на понад 2000 споживчих товарів і послуг по всій Європі.

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