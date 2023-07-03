Самые низкие цены на продукты: где выгоднее всего жить в ЕС

Жители Софии вышли на улицы. Фото: Google

Считается, что в Евросоюзе есть три страны, в которых зафиксированы самые низкие цены на продукты питания и товары первой необходимости. Это Румыния, Болгария и Польша.

Такие данные обнародовал Евростат. Об этом говорится на сайте Ec.europa.eu.

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Обозреватели сравнили цены и уровень жизни в странах Европейского Союза и пришли к выводу, что самый низкий уровень цен в:

Румынии (58%),

Болгарии (59%),

Польши (62%).

Так, в прошлом году самые низкие цены на алкоголь и табак зафиксированы в:

Болгарии (66% от среднего в ЕС),

Польши (73%),

Венгрии (78%).

Самые высокие и низкие цены на потребительские товары в ЕС. Фото: ec.europa.eu

Рестораны и гостиницы занимают второе место по разнице в ценах. Так, самые низкие уровни цен зарегистрированы в:

Болгарии (51% от среднего в ЕС),

Румынии (61%),

Венгрии (62%).

Самые высокие:

в Дании (156%),

Финляндии (132%),

Люксембурге (131%).

Одежда стоит самая дешевая в:

Болгарии (80% от среднего по ЕС),

Венгрии (83%),

Румынии (84%).

Самая дорогая:

в Дании (134%),

Швеции (117%),

Чехии (115%).

Заметим, что все данные базируются на результатах исследования цен более чем на 2000 потребительских товаров и услуг по всей Европе.

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