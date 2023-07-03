Самые низкие цены на продукты: где выгоднее всего жить в ЕС
Считается, что в Евросоюзе есть три страны, в которых зафиксированы самые низкие цены на продукты питания и товары первой необходимости. Это Румыния, Болгария и Польша.
Такие данные обнародовал Евростат. Об этом говорится на сайте Ec.europa.eu.
Где выгоднее всего жить в ЕС
Обозреватели сравнили цены и уровень жизни в странах Европейского Союза и пришли к выводу, что самый низкий уровень цен в:
- Румынии (58%),
- Болгарии (59%),
- Польши (62%).
Так, в прошлом году самые низкие цены на алкоголь и табак зафиксированы в:
- Болгарии (66% от среднего в ЕС),
- Польши (73%),
- Венгрии (78%).
Рестораны и гостиницы занимают второе место по разнице в ценах. Так, самые низкие уровни цен зарегистрированы в:
- Болгарии (51% от среднего в ЕС),
- Румынии (61%),
- Венгрии (62%).
Самые высокие:
- в Дании (156%),
- Финляндии (132%),
- Люксембурге (131%).
Одежда стоит самая дешевая в:
- Болгарии (80% от среднего по ЕС),
- Венгрии (83%),
- Румынии (84%).
Самая дорогая:
- в Дании (134%),
- Швеции (117%),
- Чехии (115%).
Заметим, что все данные базируются на результатах исследования цен более чем на 2000 потребительских товаров и услуг по всей Европе.
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