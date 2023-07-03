Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Самые низкие цены на продукты: где выгоднее всего жить в ЕС arrow

Самые низкие цены на продукты: где выгоднее всего жить в ЕС

3 июля 2023 01:33
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Самые низкие цены на продукты: где выгоднее всего жить в ЕС
Жители Софии вышли на улицы. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Считается, что в Евросоюзе есть три страны, в которых зафиксированы самые низкие цены на продукты питания и товары первой необходимости. Это Румыния, Болгария и Польша.

Такие данные обнародовал Евростат. Об этом говорится на сайте Ec.europa.eu.

Читайте также:

Где выгоднее всего жить в ЕС

Обозреватели сравнили цены и уровень жизни в странах Европейского Союза и пришли к выводу, что самый низкий уровень цен в:

  • Румынии (58%),
  • Болгарии (59%),
  • Польши (62%).

Так, в прошлом году самые низкие цены на алкоголь и табак зафиксированы в:

  • Болгарии (66% от среднего в ЕС),
  • Польши (73%),
  • Венгрии (78%).
Самые высокие и низкие цены на потребительские товары в ЕС. Фото: ec.europa.eu

Рестораны и гостиницы занимают второе место по разнице в ценах. Так, самые низкие уровни цен зарегистрированы в:

  • Болгарии (51% от среднего в ЕС),
  • Румынии (61%),
  • Венгрии (62%).

Самые высокие:

  • в Дании (156%),
  • Финляндии (132%),
  • Люксембурге (131%).

Одежда стоит самая дешевая в:

  • Болгарии (80% от среднего по ЕС),
  • Венгрии (83%),
  • Румынии (84%).

Самая дорогая:

  • в Дании (134%),
  • Швеции (117%),
  • Чехии (115%).

Заметим, что все данные базируются на результатах исследования цен более чем на 2000 потребительских товаров и услуг по всей Европе.

Напомним, в самом сердце Нью-Йорка, в здании Central Park Tower, находится пентхаус, занимающий три этажа и являющийся самой дорогой квартирой в мире. Стоимость жилья составляет 250 миллионов долларов. Пентхаус имеет 7 спален, 8 ванных комнат, а его внутренняя площадь составляет 1630 квадратных метров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз