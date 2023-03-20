Найщасливіші країни світу на 2023 рік: перелік

Фінляндія

World Happiness Report назвали 20 найщасливіших країн у світі. Вони ранжуються за рівнем щастя на основі їх середньої оцінки життя за три попередні роки.

Про це повідомляє CNN.

Деталі

Автори дослідження зазначили, що доброзичливість у світі приблизно на 25% вища, ніж до пандемії Covid-19.

У звіті визначено найщасливіші нації, ті, що знаходяться в самому низу шкали щастя, і все, що знаходиться між ними, а також фактори, які, як правило, призводять до більшого щастя.

Найщасливіша країна у світі

Шостий рік поспіль Фінляндія є найщасливішою країною у світі, згідно з рейтингом World Happiness Report, який базується переважно на оцінках життя, отриманих у Всесвітньому опитуванні Gallup.

Скандинавська країна та її сусіди Данія, Ісландія, Швеція та Норвегія отримали дуже хороші оцінки за показниками, які звіт використовує для пояснення своїх висновків: очікувана тривалість здорового життя, ВВП на душу населення, соціальна підтримка, низький рівень корупції, щедрість у спільноті, де люди піклуються про один одного та свободу.

Країни, які опинилася найнижче у рейтингу

У самому кінці списку знаходиться Афганістан під № 137.

Ліван знаходиться на сходинку вище (№ 136).

Середні оцінки життя в цих країнах більш ніж на п’ять балів нижчі (за шкалою від 0 до 10), ніж у 10 найщасливіших. Вторгнення росії в Україну привернуло увагу до обох країн у всьому світі після того, як було опубліковано звіт за 2022 рік.

Найщасливіші країни світу на 2023 рік:

1. Фінляндія;

2. Данія;

3. Ісландія;

4. Ізраїль;

5. Нідерланди;

6. Швеція;

7. Норвегія;

8. Швейцарія;

9. Люксембург;

10. Нова Зеландія;

11. Австрія;

12. Австралія;

13. Канада;

14. Ірландія;

15. США;

16. Німеччина;

17. Бельгія;

18. Чехія;

19. Великобританія;

20. Литва.

На якому місці опинилася Україна?

У цьогорічному рейтингу Україна посіла 92 місце.

Нагадаємо, Єгипет був і залишається одним із найпопулярніших курортів, які обирають українці. В умовах повномасштабної війни подорожувати туди стало дорожче і важче морально, адже серед сусідів у готелі — росіяни. Попри це, за рік війни 50% подорожуючих з України літали саме на популярні курорти Шарм-ель-Шейху та Хургади.