Найщасливіші країни світу на 2023 рік: перелік
World Happiness Report назвали 20 найщасливіших країн у світі. Вони ранжуються за рівнем щастя на основі їх середньої оцінки життя за три попередні роки.
Про це повідомляє CNN.
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Деталі
Автори дослідження зазначили, що доброзичливість у світі приблизно на 25% вища, ніж до пандемії Covid-19.
У звіті визначено найщасливіші нації, ті, що знаходяться в самому низу шкали щастя, і все, що знаходиться між ними, а також фактори, які, як правило, призводять до більшого щастя.
Найщасливіша країна у світі
Шостий рік поспіль Фінляндія є найщасливішою країною у світі, згідно з рейтингом World Happiness Report, який базується переважно на оцінках життя, отриманих у Всесвітньому опитуванні Gallup.
Скандинавська країна та її сусіди Данія, Ісландія, Швеція та Норвегія отримали дуже хороші оцінки за показниками, які звіт використовує для пояснення своїх висновків: очікувана тривалість здорового життя, ВВП на душу населення, соціальна підтримка, низький рівень корупції, щедрість у спільноті, де люди піклуються про один одного та свободу.
Країни, які опинилася найнижче у рейтингу
У самому кінці списку знаходиться Афганістан під № 137.
Ліван знаходиться на сходинку вище (№ 136).
Середні оцінки життя в цих країнах більш ніж на п’ять балів нижчі (за шкалою від 0 до 10), ніж у 10 найщасливіших. Вторгнення росії в Україну привернуло увагу до обох країн у всьому світі після того, як було опубліковано звіт за 2022 рік.
Найщасливіші країни світу на 2023 рік:
1. Фінляндія;
2. Данія;
3. Ісландія;
4. Ізраїль;
5. Нідерланди;
6. Швеція;
7. Норвегія;
8. Швейцарія;
9. Люксембург;
10. Нова Зеландія;
11. Австрія;
12. Австралія;
13. Канада;
14. Ірландія;
15. США;
16. Німеччина;
17. Бельгія;
18. Чехія;
19. Великобританія;
20. Литва.
На якому місці опинилася Україна?
У цьогорічному рейтингу Україна посіла 92 місце.
Нагадаємо, Єгипет був і залишається одним із найпопулярніших курортів, які обирають українці. В умовах повномасштабної війни подорожувати туди стало дорожче і важче морально, адже серед сусідів у готелі — росіяни. Попри це, за рік війни 50% подорожуючих з України літали саме на популярні курорти Шарм-ель-Шейху та Хургади.