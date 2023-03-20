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Самые счастливые страны мира на 2023 год: список

20 марта 2023 15:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Финляндия
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

World Happiness Report назвали 20 самых счастливых стран мира. Они ранжируются по уровню счастья на основе их средней оценки жизни за три предыдущих года.

Об этом сообщает CNN.

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Подробности

Авторы исследования отметили, что доброжелательность в мире примерно на 25% выше, чем к пандемии Covid-19.

В отчете определены самые счастливые нации, находящиеся в самом низу шкалы счастья и все, что находится между ними, а также факторы, которые, как правило, приводят к большему счастью.

Самая счастливая страна в мире

Шестой год подряд Финляндия является самой счастливой страной в мире, согласно рейтингу World Happiness Report, основанному преимущественно на оценках жизни, полученных во Всемирном опросе Gallup.

Финляндия

Скандинавская страна и ее соседи Дания, Исландия, Швеция и Норвегия получили очень хорошие оценки по показателям, которые использует отчет для объяснения своих выводов: ожидаемая продолжительность здоровой жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, низкий уровень коррупции, щедрость в сообществе, где люди заботятся друг о друге и свободе.

Страны, которые оказалась ниже всех в рейтинге

В самом конце списка находится Афганистан под №137.

Афганистан

Ливан находится на ступеньку выше (№136).

Ливан

Средние оценки жизни в этих странах более чем на пять баллов ниже (по шкале от 0 до 10), чем у 10 самых счастливых. Вторжение россии в Украину привлекло внимание к обеим странам во всем мире после того, как был опубликован отчет за 2022 год.

Самые счастливые страны мира на 2023 год:

1. Финляндия;

2. Дания;

3. Исландия;

4. Израиль;

5. Нидерланды;

6. Швеция;

7. Норвегия;

8. Швейцария;

9. Люксембург;

10. Новая Зеландия;

11. Австрия;

12. Австралия;

13. Канада;

14. Ирландия;

15. США;

16. Германия;

17. Бельгия;

18. Чехия;

19. Великобритания;

20. Литва.

На каком месте оказалась Украина?

В рейтинге этого года Украина заняла 92 место.

Напомним, Египет был и остается одним из самых популярных курортов, выбираемых украинцами. В условиях полномасштабной войны путешествовать туда стало дороже и тяжелее морально, ведь среди соседей в гостинице россияне. Тем не менее, за год войны 50% путешественников из Украины летали именно на популярные курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.

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