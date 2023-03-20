Самые счастливые страны мира на 2023 год: список
World Happiness Report назвали 20 самых счастливых стран мира. Они ранжируются по уровню счастья на основе их средней оценки жизни за три предыдущих года.
Об этом сообщает CNN.
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Подробности
Авторы исследования отметили, что доброжелательность в мире примерно на 25% выше, чем к пандемии Covid-19.
В отчете определены самые счастливые нации, находящиеся в самом низу шкалы счастья и все, что находится между ними, а также факторы, которые, как правило, приводят к большему счастью.
Самая счастливая страна в мире
Шестой год подряд Финляндия является самой счастливой страной в мире, согласно рейтингу World Happiness Report, основанному преимущественно на оценках жизни, полученных во Всемирном опросе Gallup.
Скандинавская страна и ее соседи Дания, Исландия, Швеция и Норвегия получили очень хорошие оценки по показателям, которые использует отчет для объяснения своих выводов: ожидаемая продолжительность здоровой жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, низкий уровень коррупции, щедрость в сообществе, где люди заботятся друг о друге и свободе.
Страны, которые оказалась ниже всех в рейтинге
В самом конце списка находится Афганистан под №137.
Ливан находится на ступеньку выше (№136).
Средние оценки жизни в этих странах более чем на пять баллов ниже (по шкале от 0 до 10), чем у 10 самых счастливых. Вторжение россии в Украину привлекло внимание к обеим странам во всем мире после того, как был опубликован отчет за 2022 год.
Самые счастливые страны мира на 2023 год:
1. Финляндия;
2. Дания;
3. Исландия;
4. Израиль;
5. Нидерланды;
6. Швеция;
7. Норвегия;
8. Швейцария;
9. Люксембург;
10. Новая Зеландия;
11. Австрия;
12. Австралия;
13. Канада;
14. Ирландия;
15. США;
16. Германия;
17. Бельгия;
18. Чехия;
19. Великобритания;
20. Литва.
На каком месте оказалась Украина?
В рейтинге этого года Украина заняла 92 место.
Напомним, Египет был и остается одним из самых популярных курортов, выбираемых украинцами. В условиях полномасштабной войны путешествовать туда стало дороже и тяжелее морально, ведь среди соседей в гостинице россияне. Тем не менее, за год войны 50% путешественников из Украины летали именно на популярные курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.