Погода в Європі: зафіксували рекорд тепла

Найспекотніший день в Європі: на пагорбах Австрії тепліше, ніж в Іспанії
Січень 2023 року вважається найспекотнішим місяцем за останні 30 років. Нині температура на пагорбах Австрії вища, ніж в Іспанії. Про це пише Bloomberg.
Температура в Європі
За даними європейського супутника спостереження Землі, в січні температура в Європі була на 2,2 градусів Цельсія вищою, ніж середня за 30 років. Спека зимою зробила день 8 лютого найспекотнішим з початку нового 2023 року. Температура на пагорбах Австрії вища, ніж у північній Африці та Іспанії.
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Зміна клімату у Європі
За даними Copernicus, нині в Європі фіксують температурні показники вище середнього сезону. Експерти називають січень 2023 року винятковим.
"Ці екстремальні температури залишаються відчутним свідченням наслідків зміни клімату для багатьох регіонів і можуть розглядатися як додаткове попередження про майбутні екстремальні події", — заявили в Copernicus.
Нагадаємо, у Києві 18 січня температура повітря протягом доби піднімалася до +10,2°С. Цей показник є найвищим за всі 143 роки спостережень, перевищивши попередній рекорд на 0,8°С.