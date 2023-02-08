Погода в Европе: зафиксировали рекорд тепла

В Европе зафиксировали климатический рекорд за последние 30 лет

Январь 2023 года считается самым жарким месяцем за последние 30 лет. В настоящее время температура на холмах Австрии выше, чем в Испании. Об этом пишет Bloomberg.

Температура в Европе

По данным европейского спутника наблюдения Земли, в январе температура в Европе была на 2,2 градуса Цельсия выше, чем средняя за 30 лет. Жара зимой сделала день 8 февраля самым жарким с начала нового 2023 года. Температура на холмах Австрии выше, чем в Северной Африке и Испании.

Изменение климата в Европе

По данным Copernicus, сейчас в Европе фиксируют температурные показатели выше среднего сезона. Эксперты называют январь 2023 года исключительным.

"Эти экстремальные температуры остаются ощутимым свидетельством последствий изменения климата для многих регионов и могут рассматриваться как дополнительное предупреждение о грядущих экстремальных событиях",— заявили в Copernicus.

Напомним, в Киеве 18 января температура воздуха в течение суток поднималась до +10,2°С. Этот показатель является самым высоким за все 143 года наблюдений, превысив предыдущий рекорд на 0,8°С.