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Напередодні виборів: команда Джо Байдена зареєструвалася в соцмережі Трампа

17 жовтня 2023 21:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Напередодні виборів: команда Джо Байдена зареєструвалася в соцмережі Трампа
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Ken Cedeno
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Передвиборча команда президента США Джо Байдена створила акаунт у соцмережі Truth Social. Як відомо, вона належить іншому кандидату у президенти Дональду Трампу.

Про це пише The Verge.

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"Що ж, подивимося, що з цього вийде. Новонавернені вітаються!" — зазначили у першому дописі у соцмережі Трампа.

Трамп і Байден
Скриншот допису

Для чого зареєстрували сторінку

Завдяки такій сторінці команда Байдена буде спростовувати будь-яку неправдиву інформацію, яка буде пов'язана з американським президентом у цій соцмережі.  

Реакція прихильників Трампа

"Шахрай Джо Байден і його команда нарешті визнають, що Truth Social гаряча, як пістолет, і це єдине місце, де відбуваються справжні новини. На превеликий жаль Байдена, його продовження поширення дезінформації, щоб обдурити американський народ і відволікти увагу від його катастрофічної репутації, не спрацює, і вони підуть у небуття", — зауважив речник кампанії Трампа Стівен Чунг в коментарі для телеканалу Fox News.

Як оформили сторінку

Зазначимо, що штаб Байдена назвав акаунт BidenHQ. Головним фото сторінки обрали ілюстрацію, відому як Dark Brandon. 

"Ми щойно приєдналися до Truth Social переважно тому, що подумали, що це буде дуже смішно", — зазначили у команді Байдена. 

Трамп і Байден
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше республіканці висунули кандидатуру Джима Джордана на посаду спікера Палати представників. Він відомий своїми зв'язками з експрезидентом США Дональдом Трампом. 

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