Накануне выборов: команда Джо Байдена зарегистрировалась в соцсети Трампа
Предвыборная команда президента США Джо Байдена создала аккаунт в соцсети Truth Social. Как известно, она принадлежит другому кандидату в президенты Дональду Трампу.
Об этом пишет The Verge.
"Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Новообращенные приветствуются!" — отметили в первом сообщении в соцсети Трампа.
Зачем зарегистрировали страницу
Благодаря такой странице команда Байдена будет опровергать любую ложную информацию, которая будет связана с американским президентом в этой соцсети.
Реакция поклонников Трампа
"Мошенник Джо Байден и его команда наконец признают, что Truth Social горячая, как пистолет, и это единственное место, где говорят настоящие новости. К большому сожалению Байдена, его продолжение распространения дезинформации, чтобы обмануть американский народ и отвлечь внимание от его катастрофической репутации, не сработает, и они уйдут в небытие", — отметил представитель кампании Трампа Стивен Чунг в комментарии для телеканала Fox News.
Как оформили страницу
Отметим, что штаб Байдена назвал аккаунт BidenHQ. Главным фото страницы выбрали иллюстрацию, известную как Dark Brandon.
"Мы только что присоединились к Truth Social преимущественно потому, что подумали, что это будет очень смешно", — отметили в команде Байдена.
Напомним, ранее республиканцы выдвинули кандидатуру Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей. Он известен своими связями с экс-президентом США Дональдом Трампом.
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