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Накануне выборов: команда Джо Байдена зарегистрировалась в соцсети Трампа

17 октября 2023 21:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Накануне выборов: команда Джо Байдена зарегистрировалась в соцсети Трампа
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Ken Cedeno
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Предвыборная команда президента США Джо Байдена создала аккаунт в соцсети Truth Social. Как известно, она принадлежит другому кандидату в президенты Дональду Трампу.

Об этом пишет The Verge.

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"Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Новообращенные приветствуются!" — отметили в первом сообщении в соцсети Трампа.

Трамп и Байден
Скриншот сообщения

Зачем зарегистрировали страницу

Благодаря такой странице команда Байдена будет опровергать любую ложную информацию, которая будет связана с американским президентом в этой соцсети.

Реакция поклонников Трампа

"Мошенник Джо Байден и его команда наконец признают, что Truth Social горячая, как пистолет, и это единственное место, где говорят настоящие новости. К большому сожалению Байдена, его продолжение распространения дезинформации, чтобы обмануть американский народ и отвлечь внимание от его катастрофической репутации, не сработает, и они уйдут в небытие", — отметил представитель кампании Трампа Стивен Чунг в комментарии для телеканала Fox News.

Как оформили страницу

Отметим, что штаб Байдена назвал аккаунт BidenHQ. Главным фото страницы выбрали иллюстрацию, известную как Dark Brandon.

"Мы только что присоединились к Truth Social преимущественно потому, что подумали, что это будет очень смешно", — отметили в команде Байдена.

Трамп и Байден
Скриншот сообщения

Напомним, ранее республиканцы выдвинули кандидатуру Джима Джордана на должность спикера Палаты представителей. Он известен своими связями с экс-президентом США Дональдом Трампом.

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