Наслідна принцеса Іспанії 17-річна Леонор пройде військову підготовку

Наслідна принцеса Іспанії Леонор

Іспанська спадкова принцеса Леонор, майбутній глава держави, розпочне трирічну військову підготовку наприкінці цього року. Цікаво, що спадкоємиці престолу 17 років.

Про це пише CNN.

Наслідна принцеса

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підтвердила на прес-конференції, що метою королівського указу є структурування військової підготовки та кар'єри принцеси Леонор.

Як старша з двох дочок короля Феліпе VI, Леонор стоїть першою в черзі спадкоємців і буде верховним головнокомандувачем збройних сил після того, як її батько або піде у відставку, або помре. Військова підготовка Леонор триватиме три роки, протягом яких вона проведе час в армії, флоті та авіації Іспанії у відповідних академіях.

Міністр Роблес підкреслила, що військова підготовка Леонор показує, що коли настане час, Іспанія матиме верховного головнокомандувача, яким буде жінка. Вона також зазначила, що останніми роками Іспанія доклала великих зусиль для включення жінок до збройних сил.

Навчання Леонор розпочнеться після того, як вона закінчить навчання в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі, де навчаються багато членів королівської родини, у тому числі король Нідерландів Віллем-Олександр та його дочка принцеса Олексія. Після закінчення військової підготовки Леонор отримає звання прапорщика військово-морського флоту, а також лейтенанта в армії, військово-повітряних силах та космічному командуванні.

Міністр Роблес наголосила, що це важливий крок у житті Її Королівської Високості на шляху до керівництва Іспанією. Після здобуття військової освіти Леонор може здобути вищу освіту.

Нагадаємо, що півзахисник збірної Іспанії Гаві отримав у сезоні 2022/2023 не лише приз "Golden Boy", а й серце спадкоємиці іспанського престолу. У нього закохалася принцеса Леонор Астурійська.