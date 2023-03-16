Наследная принцесса Испании 17-летняя Леонор пройдет военную подготовку

Наследная принцесса Испании Леонор

Испанская наследная принцесса Леонор, будущая глава государства, начнет трехлетнюю военную подготовку в конце этого года. Примечательно, что наследнице престола 17 лет.

Об этом пишет CNN.

Наследная принцесса

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила на пресс-конференции, что целью королевского указа является структурирование военной подготовки и карьеры принцессы Леонор.

Как старшая из двух дочерей короля Фелипе VI, Леонор стоит первой в очереди наследников и будет верховным главнокомандующим вооруженными силами после того, как ее отец либо уйдет в отставку, либо умрет. Военная подготовка Леонор продлится три года, в течение которых она проведет время в армии, флоте и авиации Испании в соответствующих академиях.

Министр Роблес подчеркнула, что военная подготовка Леонор показывает, что когда придет время, у Испании будет верховный главнокомандующий, которым будет женщина. Она также отметила, что в последние годы Испания приложила большие усилия для включения женщин в вооруженные силы.

Обучение Леонор начнется после того, как она закончит учебу в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе, где учатся многие члены королевской семьи, в том числе король Нидерландов Виллем-Александр и его дочь принцесса Алексия. По завершении военной подготовки Леонор получит звание прапорщика военно-морского флота, а также лейтенанта в армии, военно-воздушных силах и космическом командовании.

Министр Роблес подчеркнула, что это важный шаг в жизни Ее Королевского Высочества на пути к руководству Испанией. После получения военного образования Леонор может получить высшее образование.

Напомним, что полузащитник сборной Испании Гави получил в сезоне 2022/2023 не только приз "Golden Boy", но и сердце наследницы испанского престола. В него влюбилась принцесса Леонор Астурийская.