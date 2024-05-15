Новий наступ Росії — у Пентагоні прокоментували ситуацію на фронті

Речник Пентагону Пат Райдер. Фото: AFP/Kevin Dietsch

У Пентагоні висловили занепокоєння з приводу того, що росіяни намагаються атакувати та просуватися територією України останніми днями. За словами речника відомства Пата Райдера, все це викликає занепокоєння в США.

Про це він повідомив під час брифінгу у середу, 15 травня.

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"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними, ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують", — зазначив Райдер.

Коли журналісти запитали його, що ж стало причиною загострення ситуації, чиновник відповів, що це збіг обставин та сукупність різних факторів, одним із яких є затримка постачання американської зброї в Україну.

"Зрозуміло, що у вас є інші партнери по всьому світу, які надають допомогу Україні. Але росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння", — підкреслив Райдер.

Впродовж останніх днів армія РФ почала активний наступ на північ Харківської області. Наразі відомо про просування окупантів у місті Вовчанськ. Як заявив командир патрульної поліції міста Олексій Харківський, зараз росіяни вже захоплюють вулиці міста.

Також військові та патрульні поліцейські активно евакуюють людей із прикордонних із РФ територій.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні розповіли, яких зусиль докладають, щоб максимально швидко доставити зброю в Україну.

Також Пат Райдер раніше повідомив, що Пентагон ухвалив рішення щодо ймовірного збільшення в Україні військових радників США.