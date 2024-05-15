Новое наступление России — в Пентагоне прокомментировали ситуацию на фронте

Спикер Пентагона Пат Райдер. Фото: AFP/Kevin Dietsch

В Пентагоне выразили обеспокоенность по поводу того, что россияне пытаются атаковать и продвигаться по территории Украины в последние дни. По словам спикера ведомства Пата Райдера, все это вызывает беспокойство в США.

Об этом он сообщил на брифинге в среду, 15 мая.

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"Сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя. Но по всем данным, вы знаете, что украинцы продолжают принимать меры для защиты своей территории. И мы сделаем все возможное, чтобы предоставить им критически важное вооружение и запасы, в которых они нуждаются", — отметил Райдер.

Когда журналисты спросили его, что стало причиной обострения ситуации, чиновник ответил, что это стечение обстоятельств и совокупность различных факторов, одним из которых является задержка поставок американского оружия в Украину.

"Понятно, что у вас есть другие партнеры по всему миру, которые оказывают помощь Украине. Но россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвинуться вперед. Какими бы незначительными ни были эти продвижения, это, безусловно, вызывает беспокойство", — подчеркнул Райдер.

В последние дни армия РФ начала активное наступление на север Харьковской области. Пока известно о продвижении оккупантов в городе Волчанск. Как заявил командир патрульной полиции города Алексей Харьковский, сейчас россияне уже захватывают улицы города.

Также военные и патрульные полицейские активно эвакуируют людей из приграничных с РФ территорий.

Напомним, ранее в Пентагоне рассказали, какие усилия прилагают, чтобы максимально быстро доставить оружие в Украину.

Также Пат Райдер ранее сообщил, что Пентагон принял решение о вероятном увеличении в Украине военных советников США.