Чому НАТО має прийняти Україну до альянсу

Саміт НАТО у Вільнюсі, Литва. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У Вільнюсі пройшов саміт НАТО, на якому Україна знову не отримала конкретних гарантій вступу до альянсу. Варто згадати, що саме створення НАТО мало на меті протистояти експансії Радянського союзу. І, можливо, саме час знову активізуватись для протидії його тоталітарній правонаступниці Росії.

Так вважають британські науковці з Аберіствітського університету — викладач з питань безпеки Ян Ружичка та читач з військової історії та розвідувальних досліджень на факультеті міжнародної політики Джеральд Г'юз.

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Оригінал статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Радянська агресія призвела до створення альянсу НАТО — ось чому це важливо зараз

У той час як лідери НАТО зустрічались у Вільнюсі, Литва, щоб обговорити майбутнє України в альянсі, варто розглянути, як нинішні дискусії можна порівняти з початковим етапом створення організації.

Військові альянси виникають на основі спільних інтересів і цінностей. Однак, як і раніше, часто необхідна зовнішня загроза для того, щоб викристалізувати чітке розуміння того, якими є ці інтереси і цінності.

За відсутності загрози, країнам, що входять до альянсу, може бути занадто легко стати спокійними і переслідувати індивідуальні, а не колективні цілі.

Війна Росії з Україною, що триває, нагадує нам, чому НАТО було створено в 1949 році — у відповідь на радянську агресію.

Імплементація Договору НАТО президентом США Гаррі Труменом 24 серпня 1949 року. Фото: Wikipedia

Берлінський повітряний десант 1948-1949 років (коли західні союзники доставили необхідні вантажі в місто, в той час як Радянський Союз заблокував інший доступ) став символом рішучості Заходу на ранніх стадіях Холодної війни.

Коли радянський лідер Йосип Сталін розпочав блокаду Берліна, його метою було не просто відрізати західні сектори міста, але, що особливо важливо, просунути радянські інтереси в Німеччині. Це відповідало ширшій меті встановлення комуністичних урядів по всій Європі і докорінної зміни балансу сил між США і Радянським Союзом.

В умовах, коли Радянський Союз створював проблеми по всій Європі (і не тільки), лише організація колективної безпеки пропонувала перспективу спільного захисту.

У квітні 1949 року, коли блокада Берліна добігала кінця, у Вашингтоні було підписано Північноатлантичний договір, покликаний зберегти мир у Європі.

Лорд Ісмей, перший генеральний секретар НАТО, сказав, що єдиний спосіб досягти цього — "тримати американців всередині, росіян зовні, а німців знизу".

Блокада Берліна спонукала до створення альянсу

Як і у випадку з блокадою Берліна і більш широкою радянською експансією в 1940-х роках, сьогодні Альянс повинен протистояти російській агресії на своїх кордонах. Отже, НАТО має вирішити і підготуватись до того, як поводитись з Росією в найближчі роки.

Російська агресія спричинила нову хвилю вимог щодо членства в НАТО. Фінляндія вже є членом Альянсу, ставши 31-м членом на початку цього року. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив у перший день Вільнюського саміту, що Туреччина відкликала свої заперечення, тож Швеція незабаром послідує прикладу Фінляндії.

Ці два поповнення є важливими подіями для північно-східного крила Альянсу, але їх відсуває на задній план питання майбутнього місця України в НАТО.

Деякі держави рішуче висловилися на підтримку України. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес стверджував, що Україні слід дозволити швидко приєднатися до Альянсу, не досягаючи при цьому деяких стандартних критеріїв.

Польща і країни Балтії (Естонія, Латвія і Литва) виступають за чіткі часові рамки, які б надали Україні більшої впевненості щодо її майбутніх перспектив в НАТО.

Колишній голова військового комітету НАТО і нинішній президент Чеської Республіки Петр Павел підкреслив, що чітка перспектива членства в НАТО була б "світлом у кінці тунелю", яке Україна повинна побачити.

Інші члени Альянсу були більш обережними. Нічого вирішального не може відбутися в Альянсі без схвалення США. Щодо України, президент США Джо Байден заявив лише за кілька днів до саміту: "Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО".

Володимир Зеленський і Джо Байден на саміті НАТО. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Така позиція, можливо, дещо дивує, враховуючи, що США надали Україні чи не найбільшу військову допомогу. На початку липня президент Байден віддав наказ і публічно захистив відправку касетних боєприпасів в Україну, незважаючи на протести з боку правозахисних груп і Конгресу США. (Росія використовує касетні боєприпаси в нинішній війні).

Розкол НАТО

Позиція президента Байдена, без сумніву, стримує ентузіазм. Дійсно, в перший день Вільнюського саміту президент України Володимир Зеленський розкритикував запропонований компроміс на шляху його країни до членства в НАТО.

Але цей компроміс (не встановлюються часові рамки для членства України, але їй не доведеться проходити через деякі стандартні, тривалі процедури) також відображає той факт, що є держави (наприклад, Угорщина), які наразі виступають проти вступу України до Альянсу.

Компроміс гарантує, що НАТО не розколеться через свої розбіжності, що, як попереджав президент Байден, було ключовою метою Росії.

Війна Росії проти України вимагає від Заходу реакції, подібної до тієї, яку він вчинив у 1940-х роках. Стратегічний концептуальний документ Альянсу до 2022 року визначає три основні завдання: стримування і оборона, запобігання і врегулювання криз та безпека на основі співробітництва. Цього неможливо досягти, не проклавши шлях для нових країн-членів НАТО, включаючи Україну.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг на саміті НАТО. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Політики в Києві, безумовно, мають право запитати, чи існує чітка перспектива її вступу до Альянсу. Поки не буде зупинено ревізіоністський експансіонізм Росії, Європа не буде мирною та безпечною.

Порівнюючи сьогоднішню ситуацію з тією, що була 75 років тому, стає очевидним історичний парадокс — вирішальний імпульс до існування НАТО був викликаний загрозою для народу і території, які спочатку не входили до складу альянсу. Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) стала членом НАТО лише у травні 1955 року. Сьогодні опір України явно активізував НАТО.

Загроза народу і території, яка не є його частиною, привернула до Альянсу увагу, якої він не мав з часів закінчення Холодної війни. Членам НАТО належить вирішити, чи скористаються вони історичним прецедентом, який так добре послужив Європі.