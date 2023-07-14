Почему НАТО должна принять Украину в альянс

Саммит НАТО в Вильнюсе, Литва. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Мария Кагал Редактор международного отдела

В Вильнюсе прошел саммит НАТО, на котором Украина снова не получила конкретных гарантий вступления в альянс. Следует упомянуть, что именно создание НАТО имело целью противостоять экспансии Советского союза. И, возможно, самое время снова активизироваться для противодействия его тоталитарной правопреемнице России.

Так считают британские ученые из Абериствитского университета — преподаватель по безопасности Ян Ружичка и чтец по военной истории и разведывательным исследованиям на факультете международной политики Джеральд Гьюз.

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Оригинал статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Советская агрессия привела к созданию альянса НАТО — вот почему это важно сейчас

В то время как лидеры НАТО встречались в Вильнюсе, Литва, чтобы обсудить будущее Украины в альянсе, следует рассмотреть, как нынешние дискуссии сопоставимы с начальным этапом создания организации.

Военные альянсы возникают на основе общих интересов и ценностей. Однако по-прежнему часто необходима внешняя угроза для того, чтобы выкристаллизовать четкое понимание того, каковы эти интересы и ценности.

При отсутствии угрозы странам, входящим в альянс, может быть слишком легко стать спокойными и преследовать индивидуальные, а не коллективные цели.

Продолжающаяся война России с Украиной напоминает нам, почему НАТО было создано в 1949 году — в ответ на советскую агрессию.

Имплементация Договора НАТО президентом США Гарри Трумэном 24 августа 1949 года. Фото: Wikipedia

Берлинский воздушный десант 1948–1949 годов (когда западные союзники доставили необходимые грузы в город, в то время как Советский Союз заблокировал другой доступ) стал символом решимости Запада на ранних стадиях Холодной войны.

Когда советский лидер Иосиф Сталин приступил к блокаде Берлина, его целью было не просто отрезать западные сектора города, но, что особенно важно, продвинуть советские интересы в Германии. Это отвечало более широкой цели установления коммунистических правительств по всей Европе и коренному изменению баланса сил между США и Советским Союзом.

В условиях, когда Советский Союз создавал проблемы по всей Европе (и не только), только организация коллективной безопасности предлагала перспективу совместной защиты.

В апреле 1949 года, когда блокада Берлина подходила к концу, в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор, призванный сохранить мир в Европе.

Лорд Исмей, первый генеральный секретарь НАТО, сказал, что единственный способ достичь этого — "держать американцев внутри, россиян снаружи, а немцев снизу".

Блокада Берлина побуждала к созданию альянса

Как и в случае с блокадой Берлина и более широкой советской экспансией в 1940-х годах, сегодня Североатлантический союз должен противостоять российской агрессии на своих границах. Следовательно, НАТО должна решить и подготовиться к тому, как обращаться с Россией в ближайшие годы.

Российская агрессия повлекла за собой новую волну требований относительно членства в НАТО. Финляндия уже является членом Альянса, став 31-м членом в начале этого года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в первый день Вильнюсского саммита, что Турция отозвала свои возражения, и Швеция вскоре последует примеру Финляндии.

Эти два пополнения являются важными событиями для северо-восточного крыла Альянса, но их отодвигает на задний план вопрос будущего места Украины в НАТО.

Некоторые государства решительно высказались в поддержку Украины. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждал, что Украине следует разрешить быстро присоединиться к Альянсу, не достигая при этом некоторых стандартных критериев.

Польша и страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва) выступают за четкие временные рамки, которые придали бы Украине большую уверенность в ее будущих перспективах в НАТО.

Бывший глава военного комитета НАТО и нынешний президент Чешской Республики Петр Павел подчеркнул, что четкая перспектива членства в НАТО была бы "светом в конце тоннеля", который Украина должна увидеть.

Другие члены Североатлантического союза осторожничали. Ничего решающего не может произойти в Альянсе без одобрения США. Относительно Украины президент США Джо Байден заявил лишь за несколько дней до саммита: "Я не думаю, что она готова к членству в НАТО".

Владимир Зеленский и Джо Байден на саммите НАТО. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Такая позиция, возможно, несколько удивляет, учитывая, что США предоставили Украине едва ли не самую большую военную помощь. В начале июля президент Байден отдал приказ и публично защитил отправку кассетных боеприпасов в Украину, несмотря на протесты правозащитных групп и Конгресса США. (Россия употребляет кассетные боеприпасы в сегодняшней войне).

Раскол НАТО

Позиция президента Байдена, несомненно, сдерживает энтузиазм. Действительно, в первый день Вильнюсского саммита президент Украины Владимир Зеленский подверг критике предложенный компромисс на пути его страны к членству в НАТО.

Но этот компромисс (не устанавливаются временные рамки для членства Украины, но ей не придется проходить через некоторые стандартные, длительные процедуры) также отражает тот факт, что есть государства (например, Венгрия), выступающие сейчас против вступления Украины в Альянс.

Компромисс гарантирует, что НАТО не расколется из-за своих разногласий, что, как предупреждал президент Байден, было ключевой целью России.

Война России против Украины требует от Запада реакции, подобной той, которую он совершил в 1940-х годах. Стратегический концептуальный документ Североатлантического союза до 2022 года определяет три основные задачи: сдерживание и оборона, предотвращение и урегулирование кризисов и безопасность на основе сотрудничества. Этого невозможно добиться, не проложив путь для новых стран-членов НАТО, включая Украину.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг на саммите НАТО. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Политики в Киеве, безусловно, имеют право спросить, существует ли четкая перспектива вступления в Альянс. Пока не будет остановлен ревизионистский экспансионизм России, Европа не будет мирной и безопасной.

Сравнивая сегодняшнюю ситуацию с 75 лет назад, становится очевидным исторический парадокс — решающий импульс к существованию НАТО был вызван угрозой для народа и территории, которые первоначально не входили в состав альянса. Федеративная Республика Германия (ФРГ) стала членом НАТО только в мае 1955 года. Сегодня сопротивление Украины явно активизировало НАТО.

Угроза народа и территории, не являющейся его частью, привлекла к Альянсу внимание, которого он не имел со времен окончания Холодной войны. Членам НАТО предстоит решить, воспользуются ли они историческим прецедентом, так хорошо послужившим Европе.