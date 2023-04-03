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НАТО погодить початок розробки багаторічної програми підтримки України

3 квітня 2023 15:36
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Єнс Столтенберг повідомив про плани щодо погодження старту багаторічного плану підтримки
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО планують затвердити початок розробки багаторічного плану підтримки для України.

Про це йдеться в заяві Єнса Столтенберга під час пресконференції.

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Деталі 

За словами Столтенберга, міністри закордонних справ країн-членів НАТО обговорять план багаторічної підтримки під час зустрічі у Брюсселі, яка проходитиме 4-5 березня. 

"Наша підтримка розрахована на тривалий період. Тому я очікую, що міністри погодяться розпочати розробку багаторічної програми для України", — сказав Єнс Столтенберг.

Також генсек НАТО підкреслив, що мета альянсу — забезпечити оборону України, аби в майбутньому не повторити подібної зброїної агресії.

Водночас Столтенберг додав, що від початку повномасштабного вторгнення країни НАТО надали Україні допомогу на суму близько 65 мільярдів євро. 

Нагадаємо, раніше НАТО анонсували розробку багаторічного плану, щоб допомогти Україні перейти на сучасне озброєння. 

Також, Єнс Столтенберг привітав Фінляндію зі вступом до альянсу. Прапор країни мають підняти біля штаб-квартири альянсу 4 квітня.

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