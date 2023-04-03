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НАТО согласует начало разработки многолетней программы поддержки Украины

3 апреля 2023 15:36
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Йенс Столтенберг сообщил о планах согласования старта многолетнего плана поддержки
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО планируется утвердить начало разработки многолетнего плана поддержки для Украины.

Об идется в заявлении Йенса Столтенберга во время пресс-конференции.

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Подробности

По словам Столтенберга, министры иностранных дел стран-членов НАТО обсудят план многолетней поддержки во время встречи в Брюсселе, которая пройдет 4-5 марта.

"Наша поддержка рассчитана на длительный период. Поэтому я ожидаю, что министры согласятся начать разработку многолетней программы для Украины", — сказал Йенс Столтенберг.

Также генсек НАТО подчеркнул, что цель альянса — обеспечить оборону Украины, чтобы в будущем не повторить подобную оружейную агрессию.

В то же время, Столтенберг добавил, что с начала полномасштабного вторжения страны НАТО предоставили Украине помощь на сумму около 65 миллиардов евро.

Напомним, ранее НАТО анонсировало разработку многолетнего плана, чтобы помочь Украине перейти на современное вооружение.

Также Йенс Столтенберг поздравил Финляндию со вступлением в альянс. Флаг страны должен быть поднят возле штаб-квартиры альянса 4 апреля.

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