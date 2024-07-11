В НАТО пояснили, чому і коли зможуть застосувати статтю 5 проти Росії

Солдат НАТО. Фото: пресслужба НАТО

На Вашингтонському саміті НАТО оприлюднено підсумкову декларацію, в якій йдеться про причини застосування статті 5 (напад на будь-якого члена Альянсу є нападом на весь Альянс) у випадку подальших агресивних дій РФ. В тому числі беруться до уваги не прямий напад РФ на членів альянсу, а через посередників.

Підсумкова декларація вашингтонського саміту оприлюднена у середу, 10 липня на сайті НАТО.

Читайте також:

Чим Росія зараз загрожує НАТО

В підсумковій декларації йдеться, що вже сьогодні РФ не припиняє, а навпаки нарощує гібридні дії проти членів НАТО. Кремль намагається діяти через підконтрольних посередників.

Серед основних загроз перелічені: саботаж, насильство, різноманітні провокації на кордонах країн-членів НАТО. активно використовується, наприклад, механізм залучання нелегальних мігрантів, хакерські атаки, а також кампанії за дезінформації.

Все це, як наголошується в підсумковій декларації, являє собою небезпеку для Альянсу.

"Гібридні операції проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та можуть змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору", — йдеться в документі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що невдовзі очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16.

А міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив на вашингтонському саміті НАТО, що США не братимуть участь у війні, але продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ.