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НАТО попереджає про застосування статті 5 — як РФ може підштовхнути альянс це зробити

11 липня 2024 05:37
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор
В НАТО пояснили, чому і коли зможуть застосувати статтю 5 проти Росії
Солдат НАТО. Фото: пресслужба НАТО
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Пилип Бойко
Пилип Бойко
редактор

На Вашингтонському саміті НАТО оприлюднено підсумкову декларацію, в якій йдеться про причини застосування статті 5 (напад на будь-якого члена Альянсу є нападом на весь Альянс) у випадку подальших агресивних дій РФ. В тому числі беруться до уваги не прямий напад РФ на членів альянсу, а через посередників. 

Підсумкова декларація вашингтонського саміту оприлюднена у середу, 10 липня на сайті НАТО

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В підсумковій декларації йдеться, що вже сьогодні РФ не припиняє, а навпаки нарощує гібридні дії проти членів НАТО. Кремль намагається діяти через підконтрольних посередників. 

Серед основних загроз перелічені: саботаж, насильство, різноманітні провокації на кордонах країн-членів НАТО. активно використовується, наприклад, механізм залучання нелегальних мігрантів, хакерські атаки, а також кампанії за дезінформації. 

Все це, як наголошується в підсумковій декларації, являє собою небезпеку для Альянсу.   

"Гібридні операції проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та можуть змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору", — йдеться в документі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що невдовзі очікується ухвалення рішення про збільшення кількості винищувачів F-16.

А міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив на вашингтонському саміті НАТО, що США не братимуть участь у війні, але продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ.

НАТО саміт Росія Саміт НАТО у Вашингтоні

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