В НАТО объяснили, почему и когда смогут применить статью 5 против России

НАТО предупреждает о применении статьи 5 – как РФ может подтолкнуть альянс это сделать
На Вашингтонском саммите НАТО обнародована итоговая декларация, в которой говорится о причинах применения статьи 5 (нападение на любого члена Альянса является нападением на весь Альянс) в случае дальнейших агрессивных действий РФ. В том числе принимается во внимание не прямое нападение РФ на членов альянса, а действия через посредников.
Итоговая декларация вашингтонского саммита обнародована в среду, 10 июля на сайте НАТО.
Чем сейчас Россия угрожает НАТО
В итоговой декларации говорится, что уже сегодня РФ не прекращает, а наоборот увеличивает гибридные действия против членов НАТО. Кремль пытается действовать через подконтрольных посредников.
Среди основных угроз перечислены саботаж, насилие, различные провокации на границах стран-членов НАТО. Активно используется, например, механизм привлечения нелегальных мигрантов, хакерские атаки, а также кампании по дезинформации.
Все это, как отмечается в итоговой декларации, представляет опасность для Альянса.
" Гибридные операции против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и могут заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора ", — говорится в документе.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16.
А министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул на вашингтонском саммите НАТО, что США не будут участвовать в войне , но будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против РФ.
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