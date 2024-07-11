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НАТО предупреждает о применении статьи 5 – как РФ может подтолкнуть альянс это сделать

11 июля 2024 05:37
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
В НАТО объяснили, почему и когда смогут применить статью 5 против России
Солдат НАТО. Фото: пресс-служба НАТО
68c14200-cead-403f-f0ed-d9e88fa98f00 - Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

На Вашингтонском саммите НАТО обнародована итоговая декларация, в которой говорится о причинах применения статьи 5 (нападение на любого члена Альянса является нападением на весь Альянс) в случае дальнейших агрессивных действий РФ. В том числе принимается во внимание не прямое нападение РФ на членов альянса, а действия через посредников.

Итоговая декларация вашингтонского саммита обнародована в среду, 10 июля на сайте НАТО.

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В итоговой декларации говорится, что уже сегодня РФ не прекращает, а наоборот увеличивает гибридные действия против членов НАТО. Кремль пытается действовать через подконтрольных посредников.

Среди основных угроз перечислены саботаж, насилие, различные провокации на границах стран-членов НАТО. Активно используется, например, механизм привлечения нелегальных мигрантов, хакерские атаки, а также кампании по дезинформации.

Все это, как отмечается в итоговой декларации, представляет опасность для Альянса.

" Гибридные операции против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и могут заставить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора ", — говорится в документе.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время ожидается принятие решения об увеличении количества истребителей F-16.

А министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул на вашингтонском саммите НАТО, что США не будут участвовать в войне , но будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против РФ.

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