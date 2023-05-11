НАТО завершує свою найбільшу реорганізацію проти російської загрози з часів холодної війни

Адмірал, голова Військового комітету НАТО Роб Бауер.REUTERS/Johanna Geron

НАТО завершує реформування спільної стратегії протистояння російській загрозі і тероризму на тлі російського вторгнення в Україну і постійних погроз Кремля.

Про це пише "Європейська правда".

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Що відомо

Архітектура, розроблена для нової геополітичної реальності і прискорена російським вторгненням, є "найбільшою реконфігурацією з часів холодної війни", пояснили співрозмовники видання, які брали участь у розробці стратегії, першої повної і спільної за останні три десятиліття.

Стратегія вже містить близько 4000 сторінок, в яких викладені реформи низки військових процедур. Вона більше не передбачає великих військових угруповань, переважатиме розгортання менших батальйонів. Але, перш за все, документ аналізує і оновлює різні загрози Кремля – військові, кібернетичні, гібридні атаки, і відповіді Альянсу на ці сценарії.

Військові лідери країн-членів і стратеги Альянсу зараз переглядають стратегію, яка об'єднує національні і регіональні плани. Очікується, що цей новий план буде затверджений на саміті у Вільнюсі в липні.

У середу в Брюсселі відбулась зустріч генсека НАТО з військовими керівниками країн-членів Альянсу, на якій вони проаналізували нову стратегію.

"Регіональні плани (так називається стратегія) вимагатимуть удосконалення моделі збройних сил НАТО для створення більш боєздатних військ в усьому Альянсі", — сказав адмірал, голова Військового комітету НАТО Роб Бауер.

НАТО розробляє оновлені і географічно прив'язані оборонні плани, які визначають, як Альянс може діяти проти нападів на свою територію і як буде протидіяти двом основним загрозам: Росії і терористичним угрупованням. Стратегія також містить вказівки щодо оборони ключових місць.

"Вперше з часів холодної війни ми матимемо об'єктивні цілі, засновані на загрозах", — сказав адмірал Бауер.

Альянс вже мав плани щодо того, як протистояти загрозам з боку Росії, майже з самого початку свого існування. Фактично, він був створений як організація на противагу СРСР. Але нова реальність, яку позначила війна Кремля в Україні, і зміна відносин НАТО з Росією, змусили Альянс переглянути, оновити і зміцнити цю стратегію.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відмовився від участі у конференції НАТО. Причиною є напружена ситуація на фронтах російсько-української війни.