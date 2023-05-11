НАТО завершает свою реорганизацию против российской угрозы со времен холодной войны

Адмирал, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.REUTERS/Johanna Geron

НАТО завершает реформирование общей стратегии противостояния российской угрозе и терроризму на фоне российского вторжения в Украину и постоянных угроз Кремля.

Об этом пишет "Европейская правда".

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Что известно

Архитектура, разработанная для новой геополитической реальности и ускоренная российским вторжением, является "наибольшей реконфигурацией со времен холодной войны", объяснили собеседники издания, участвовавшие в разработке стратегии, первой полной и общей за последние три десятилетия.

Стратегия уже содержит около 4000 страниц, изложенных реформы ряда военных процедур. Она больше не предполагает больших военных группировок, будет преобладать развертывание меньших батальонов. Но, прежде всего, документ анализирует и обновляет различные угрозы Кремля — военные, кибернетические, гибридные атаки и ответы Альянса на эти сценарии.

Военные лидеры стран-членов и стратеги Североатлантического союза сейчас пересматривают стратегию, объединяющую национальные и региональные планы. Ожидается, что этот новый план будет утвержден на саммите в Вильнюсе в июле.

В среду в Брюсселе состоялась встреча генсека НАТО с военными руководителями стран-членов Альянса, на которой они проанализировали новую стратегию.

"Региональные планы (так называется стратегия) потребуют усовершенствования модели вооруженных сил НАТО для создания более боеспособных войск во всем Альянсе", — сказал адмирал, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

НАТО разрабатывает обновленные и географически привязанные оборонные планы, определяющие, как Североатлантический союз может действовать против нападений на свою территорию и как будет противодействовать двум основным угрозам: России и террористическим группировкам. Стратегия также содержит инструкции по защите ключевых мест.

"Впервые со времен холодной войны мы будем иметь объективные цели, основанные на угрозах", — сказал адмирал Бауэр.

У Североатлантического союза уже были планы противостоять угрозам России, почти с самого начала своего существования. Фактически он был создан как организация в противовес СССР. Но новая реальность, обозначенная войной Кремля в Украине, и изменение отношений НАТО с Россией, заставили Альянс пересмотреть, обновить и укрепить эту стратегию.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от участия в конференции НАТО. Причиной напряженная ситуация на фронтах российско-украинской войны.