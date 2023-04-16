Натовп охоронців та огорожа для людей: як Путін ходив до церкви на Великдень

Володимир Путін та Сергій Собянін у храмі Христа Спасителя у Москві, 16 квітня 2023 року. Фото: kremlin.ru

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін відвідав великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя у Москві. Російського диктатора супроводжували чимала кількість охоронців та мер Москви Сергій Собянін.

Відповідні фото оприлюднила пресслужба Кремля.

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Візит диктатора до храму

Зазначається, що Путін разом із Собяніним був присутній на нічному великодньому богослужінні у храмі Христа Спасителя. Урочистий молебень звершив Патріарх Кирило.

На фото видно, як Путін та Собянін стоять окремо, а віряни перебувають у центрі церкви. На кадрі також видно охорону.

На знімках, оприлюднених прокремлівськими Telegram-каналами, видно, що люди, які присутні у храмі, стоять за металевою огорожею.

Богослужіння у храмі Христа Спасителя у Москві 16 квітня 2023 року. Фото: t.me/RIAKremlinpool

Великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя у Москві. Фото: kremlin.ru

Також оприлюднено фото пасхального яйця, яке подарував диктаторові патріарх російської церкви.

Володимир Путін отримав у подарунок яйце від патріарха Кирила. Фото: kremlin.ru

Привітання Путіна

У своїй промові Путін говорив про "істинно сподвижну діяльність" РПЦ та її роль у "вихованні молоді".

"Чудове, всіма улюблене свято Великодня дарує віруючим надію, надихає на добрі помисли та вчинки, служить утвердженню у суспільстві високих моральних ідеалів та цінностей", — сказав також диктатор.

Володимир Путін під час великоднього богослужіння, 16 квітня 2023 року. Фото: kremlin.ru

Заява патріарха Кирила про українців

Скандальний патріарх РПЦ Кирило відзначився цинічною заявою про "малоросів" та "великоросів" під час пасхальної промови. Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, патріарх звернувся до "малоросів", які живуть на "російській землі", з вимогою миру, імовірно, маючи на увазі капітуляцію перед Росією.

Патріарх Кирило провів великоднє богослужіння у Москві. Фото: kremlin.ru

Кирило вчергове спробував переконати росіян у "святенності" війни, яка зараз ведеться проти України. Він заявив, що Росія бореться з "новим язичництвом" та науково-технічним прогресом людства, знищуючи дотла українські міста та села. При цьому він назвав війну проти України "міжусобною бійнею".

"Сьогодні на землі нашій, російській, історичній, відбуваються важкі події. Можна сказати, міжусобна бійня. І сьогодні звертаюся і до росіян, і до українців. Особливо звертаюся до тих, хто не з власної волі виявився залученим до цього конфлікту. Ми повинні силою нашої молитви і нашими добрими справами зробити все, щоб якнайшвидше цей конфлікт зупинився, щоб мир і спільне добре життя, братерські стосунки знову з'єднували міцно-міцно наші народи, які були єдиним народом єдиної Русі", — заявив патріарх.

Кирило також цинічно заявив, що молитиметься за благословення "землі руської", якою він вважає Україну.

"Нехай Господь допоможе нам, пройшовши тими випробуваннями, які зараз мають місце, знову знайти мир, взаємну повагу, згоду, здатність жити і працювати разом. Хай зберігає Господь землю Руську, нехай зберігає Господь усі народи, які історично живуть на цій величезній частині суші. Нехай зберігає Господь країни наші, нехай зміцнить мир і любов у відносинах між нами", — заявив Кирило.

Нагадаємо, жителі села Лукашівка на Чернігівщині прийшли посвятити свої великодні кошики до зруйнованої російськими бомбардуваннями церкви.

Також у великодню ніч росіяни атакували Миколаївщину, внаслідок чого загинули двоє підлітків.