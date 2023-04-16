Толпа охранников и ограждение для людей: как Путин ходил в церковь на Пасху

Владимир Путин и Сергий Собянин в храме Христа Спасителя в Москве, 16 апреля 2023 года. Фото: kremlin.ru

Президент страны-агрессора России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Российского диктатора сопровождало немалое количество охранников и мэр Москвы Сергей Собянин.

Соответствующие фото обнародовала пресс-служба Кремля.

Читайте также:

Визит диктатора в храм

Путин вместе с Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен совершил Патриарх Кирилл.

На фото видно, как Путин и Собянин стоят отдельно от людей, а верующие находятся в центре церкви. На кадре также видна охрана.

На снимках, обнародованных прокремлевскими Telegram-каналами, видно, что присутствующие в храме люди стоят за металлическим ограждением.

Богослужение в храме Христа Спасителя в Москве 16 апреля 2023 года. Фото: t.me/RIAKremlinpool

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Фото: kremlin.ru

Также опубликовано фото пасхального яйца, подаренного диктатору патриархом русской церкви.

Владимир Путин получил в подарок яйцо от патриарха Кирилла. Фото: kremlin.ru

Приветствие Путина

В своей речи Путин говорил об "истинно сподвижной деятельности" РПЦ и ее роли в "воспитании молодежи".

"Великолепный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей", — сказал также диктатор.

Владимир Путин во время пасхального богослужения, 16 апреля 2023 года. Фото: kremlin.ru

Заявление патриарха Кирилла об украинцах

Скандальный патриарх РПЦ Кирилл отметился циничным заявлением о "малороссах" и "великороссах" во время пасхальной речи. Как сообщают российские пропагандистские СМИ, патриарх обратился к "малороссам", живущим на "российской земле", с требованием мира, предположительно, имея в виду капитуляцию перед Россией.

Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в Москве. Фото: kremlin.ru

Кирилл в очередной раз попытался убедить россиян в "святенности" войны, которая сейчас ведется против Украины. Он заявил, что Россия борется с "новым язычеством" и научно-техническим прогрессом человечества, уничтожая дотла украинские города и села. При этом он назвал войну против Украины "междусобной бойней".

"Сегодня на земле нашей, русской, исторической, происходят тяжелые события. Можно сказать, междоусобная бойня. И сегодня обращаюсь и к россиянам, и к украинцам. Особенно обращаюсь к тем, кто не по собственной воле оказался вовлечен в этот конфликт. Мы должны силой нашей молитвы и нашими добрыми делами сделать все, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился, чтобы мир и общая добрая жизнь, братские отношения снова соединяли наши народы, которые были единым народом единой Руси", — заявил патриарх.

Кирилл также цинично заявил, что будет молиться о благословении "земли русской", которой он считает Украину.

"Да поможет нам Господь, пройдя теми испытаниями, которые сейчас имеют место, вновь обрести мир, взаимное уважение, согласие, способность жить и работать вместе. Да хранит Господь землю русскую, да хранит Господь все народы, исторически живущие на этой огромной части суши. Пусть хранит Господь страны наши, пусть укрепит мир и любовь в отношениях между нами", — заявил Кирилл.

Напомним, жители села Лукашевка на Черниговщине пришли посвятить свои пасхальные корзины к разрушенной российскими бомбардировками церкви.

Также в пасхальную ночь россияне атаковали Николаевщину, в результате чего погибли двое подростков.