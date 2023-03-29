Націлився на місце путіна? В ISW вказали на зміни в медіаактивності власника ПВК "Вагнера"

Євген Пригожин

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин використовує російські медіа, аби показати себе майбутнім кандидатом на пост президента Росії. Таким чином Пригожин хоче висміяти російського диктатора володимира путіна.

Про це йдеться у звіті ISW.

Інтерв'ю у стилі путіна

У звіті інститут зауважують, що Пригожин, можливо, використовує свій вплив у російських ЗМІ для того, щоб представити себе як кандидата на президентських виборах у Росії 2024 року.

Так, нещодавно опубліковане інтерв’ю Пригожина візуально схоже на різні інтерв’ю з російським президентом Володимиром Путіним. До цього відео з Пригожиним виглядали інакше – це були кадри в динаміці або такі, які нагадують поле бою.

"Пригожин також використав це інтерв’ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити російським бійцям жорстку ідеологію та натякнути, що міноборони росії навмисно позбавляє групу "Вагнера" артилерійських боєприпасів", – зазначають у звіті ISW.

Кампанія з тролінгу кремля

На думку аналітиків, постановочна пародія інтерв’ю путіна може бути використана в рамках більшої кампанії тролінгу з метою нападок на кремль, або ж щоб провести замовчувані паралелі між Пригожиним і путіним.

"Це інтерв’ю заслуговує на увагу своїм унікальним форматом – під час інтерв’ю Пригожин, здавалося, імітував те, як президент росії володимир путін знімає свої хореографічно оформлені публічні зустрічі, або щоб тихо висміяти путіна, або тонко припустити, що Пригожин міг би стати президентом росії, як путін. Хореографія та постановка інтерв’ю Пригожина поміщає в кадр камери за столом навпроти його аудиторії так само, як це зазвичай відбувається під час відеозйомки зустрічей і фотосесій путіна", – йдеться у звіті ISW.

До того ж, експерти зазначають, що цей стиль фільму незвичайний для Пригожина, оскільки його публічні відеозаяви зазвичай не використовують такий стерильний формат. Він здебільшого воліє знімати себе широкими кадрами на полях битв або в динамічних, але постановочних відео, які прагнуть здаватися відвертими та суворими.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ стало відомо, що засновник приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин готується закрити свої операції в Україні після невдач та нестачі людей та боєприпасів.

Російське військове командування змогло обмежити вербування до групи "Вагнера" та постачання боєприпасів для найманців, що призвело до провалів операцій в Україні.

Також Пригожин продовжує конфліктувати з міноборони росії. У цьому конфлікті програє власник ПВК "Вагнер", а його військова структура повернеться до своїх завдань в Африці та на Близькому Сході.