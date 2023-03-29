Нацелился на место путина? В ISW указали на изменения в медиаактивности владельца ЧВК "Вагнера"

Евгений Пригожин

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин использует российские медиа, чтобы показать себя будущим кандидатом на пост президента россии. Таким образом, Пригожин хочет высмеять русского диктатора владимира путина.

Об этом говорится в отчете ISW.

Интервью в стиле путина

В отчете институт отмечают, что Пригожин, возможно, использует свое влияние в российских СМИ для того, чтобы представить себя кандидатом на президентских выборах в россии в 2024 году.

Так, недавно опубликованное интервью Пригожина визуально похоже на разные интервью с российским президентом владимиром путиным. До этого видео с Пригожиным выглядели иначе — это были кадры в динамике или напоминающие поле боя.

"Пригожин также использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что минобороны россии намеренно лишает группу "Вагнера" артиллерийских боеприпасов", — отмечают в отчете ISW.

Кампания по троллингу кремля

По мнению аналитиков, постановочная пародия интервью путина может быть использована в рамках большей кампании троллинга с целью нападок на кремль, или чтобы провести замалчиваемые параллели между Пригожиным и путиным.

"Это интервью заслуживает внимания своим уникальным форматом — во время интервью Пригожин, казалось, имитировал то, как президент россии владимир путин снимает свои хореографически оформленные публичные встречи, или чтобы тихо высмеять путина, или тонко предположить, что Пригожин мог бы стать президентом россии, как путин. Хореография и постановка интервью Пригожина помещает в кадр камеры за столом напротив его аудитории так же, как это обычно происходит во время видеосъемки встреч и фотосессий путина", —говорится в отчете ISW.

К тому же эксперты отмечают, что этот стиль фильма необычен для Пригожина, поскольку его публичные видеозаявления обычно не используют такой стерильный формат. Он предпочитает снимать себя широкими кадрами на полях сражений или в динамических, но постановочных видео, стремящихся казаться откровенными и суровыми.

Напомним, по информации СМИ, стало известно, что основатель частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин готовится закрыть свои операции в Украине после неудач и нехватки людей и боеприпасов.

Российское военное командование смогло ограничить вербовку в группу "Вагнера" и поставку боеприпасов для наемников, что привело к провалам операций в Украине.

Также Пригожин продолжает конфликтовать с минобороны россии. В этом конфликте проиграет владелец ЧВК "Вагнер", а его военная структура вернется к своим задачам в Африке и на Ближнем Востоке.