Науковці з'ясували найімовірнішу причину смерті Бетховена

Скульптура Людвіга ван Бетховена

Науковці, дослідивши волосся відомого німецького композитора Людвіга ван Бетховена, дізналися, що той зловживав алкоголем. Тож, найімовірніше, Бетховен помер від цирозу печінки.

Про це повідомляє британське видання BBC.

Дослідження волосся Бетховена

Науковці з Кембриджського університету зуміли розшифрувати ДНК німецького композитора Людвіга ван Бетховена.

Для цього вони дослідили пасма волосся Бетховена, які зберігалися у приватних колекціях.

Алкоголізм і цироз

За результатами аналізів стало відомо, що у Людвіга ван Бетховена була генетична схильність до захворювань печінки, а в кінці життя композитор страждав на гепатит В.

Найімовірнішою причиною смерті став цироз печінки, бо Бетховен регулярно вживав алкоголь.

"Хоча більшість його сучасників стверджує, що за стандартами Відня початку XIX століття його споживання було помірним, найімовірніше, йшлося про дози алкоголю, які сьогодні вважають шкідливими для печінки. Якщо споживання алкоголю було значним протягом тривалого часу, то в сукупності з генетичною схильністю це могло стати причиною цирозу", — заявив дослідник Трістан Бегг.

Нагадаємо, у грудні минулого року помер легендарний композитор ХХ століття, улюблений автор режисера Девіда Лінча, творець музики до серіалу “Твін Пікс” Анджело Бадаламенті.

Фото: Pixabay