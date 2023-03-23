Ученые выяснили вероятную причину смерти Бетховена

Скульптура Людвига ван Бетховена

Ученые, исследовав волосы известного немецкого композитора Людвига ван Бетховена, узнали, что тот злоупотреблял алкоголем. Поэтому, скорее всего, Бетховен умер от цирроза печени.

Об этом сообщает британское издание BBC.

Исследование волос Бетховена

Ученые из Кембриджского университета сумели расшифровать ДНК немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Для этого они исследовали пряди волос Бетховена, хранившиеся в частных коллекциях.

Алкоголизм и цирроз

По результатам анализов стало известно, что у Людвига ван Бетховена была генетическая предрасположенность к заболеваниям печени, а в конце жизни композитор страдал гепатитом В.

Вероятной причиной смерти стал цирроз печени, потому что Бетховен регулярно употреблял алкоголь.

Хотя большинство его современников утверждает, что по стандартам Вены начала XIX века его потребление было умеренным, вероятнее всего, речь шла о дозах алкоголя, которые сегодня считают вредными для печени. Если потребление алкоголя было значительным в течение длительного времени, то в совокупности с генетической предрасположенностью это могло стать причиной цирроза", — заявил исследователь Тристан Бегг.

Напомним, в декабре прошлого года скончался легендарный композитор ХХ века, любимый автор режиссера Дэвида Линча, создатель музыки к сериалу "Твин Пикс" Анджело Бадаламенти.

Фото: Pixabay